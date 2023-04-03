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Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии

Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.04.2023

Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии

Иранская и сирийская делегации обсудили в Москве политическую обстановку в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, передает... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:18

2023-04-03T15:18

2023-04-03T15:18

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Иранская и сирийская делегации обсудили в Москве политическую обстановку в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, передает агентство Tasnim со ссылкой на высшего советника главы МИД Ирана Али Асгара Хаджи. В понедельник-вторник в Москве состоится четырехсторонняя встреча РФ-Сирия-Турция-Иран на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет. "На встрече обе стороны обсудили последние вопросы, связанные с двусторонними отношениями и политическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html

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в мире, москва, тегеран (город), сирия, мид ирана