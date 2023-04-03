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Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.04.2023
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15:18 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/obstanovka-1862669214.html
Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии
Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.04.2023
Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии
Иранская и сирийская делегации обсудили в Москве политическую обстановку в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, передает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:18
2023-04-03T15:18
в мире
москва
тегеран (город)
сирия
мид ирана
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Иранская и сирийская делегации обсудили в Москве политическую обстановку в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, передает агентство Tasnim со ссылкой на высшего советника главы МИД Ирана Али Асгара Хаджи. В понедельник-вторник в Москве состоится четырехсторонняя встреча РФ-Сирия-Турция-Иран на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет. "На встрече обе стороны обсудили последние вопросы, связанные с двусторонними отношениями и политическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.
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в мире, москва, тегеран (город), сирия, мид ирана
В мире, Москва, Тегеран (город), Сирия, МИД Ирана
Тегеран и Дамаск обсудили в Москве ситуацию в Сирии

Глава МИД Ирана Али Асгар Хаджи: Тегеран и Дамаск обсудили в Москве обстановку в Сирии

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Иранская и сирийская делегации обсудили в Москве политическую обстановку в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана, передает агентство Tasnim со ссылкой на высшего советника главы МИД Ирана Али Асгара Хаджи.
В понедельник-вторник в Москве состоится четырехсторонняя встреча РФ-Сирия-Турция-Иран на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет.
"На встрече обе стороны обсудили последние вопросы, связанные с двусторонними отношениями и политическими событиями в Сирии", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства
27 марта, 10:55
 
В миреМоскваТегеран (город)СирияМИД Ирана
 
 
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