https://ria.ru/20230403/obse-1862712170.html

Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ

Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.04.2023

Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ

Россия приостановит выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:19

2023-04-03T17:19

2023-04-03T19:02

политика

россия

обсе

вячеслав володин

парламентская ассамблея обсе

москва

вена

петр толстой

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия приостановит выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.Российской делегации в ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пытаются помешать работать, указал спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что Москва не должна платить за то, в чем не принимала участия, и потребует вернуть ранее выплаченный взнос, если работе дипломатов будут препятствовать и в этом году.Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене началась в конце февраля. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности несколько делегатов допустили резкие высказывания в адрес России по поводу ситуации на Украине и специальной военной операции.В ответ вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой попросил участников, оскорбляющих страну, покинуть заседание. По его словам, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов".

https://ria.ru/20230224/dialog-1854204128.html

https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854176352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, обсе, вячеслав володин, парламентская ассамблея обсе, москва, вена, петр толстой, госдума рф