https://ria.ru/20230403/obse-1862712170.html
Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.04.2023
Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
Россия приостановит выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:19
2023-04-03T17:19
2023-04-03T19:02
политика
россия
обсе
вячеслав володин
парламентская ассамблея обсе
москва
вена
петр толстой
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия приостановит выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, привела слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.Российской делегации в ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пытаются помешать работать, указал спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что Москва не должна платить за то, в чем не принимала участия, и потребует вернуть ранее выплаченный взнос, если работе дипломатов будут препятствовать и в этом году.Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене началась в конце февраля. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности несколько делегатов допустили резкие высказывания в адрес России по поводу ситуации на Украине и специальной военной операции.В ответ вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой попросил участников, оскорбляющих страну, покинуть заседание. По его словам, Россию не хотят и не готовы слышать, а вся аудитория находится под влиянием "американских нарративов".
https://ria.ru/20230224/dialog-1854204128.html
https://ria.ru/20230224/delegatsiya-1854176352.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Политика, Россия, ОБСЕ, Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Москва, Вена, Петр Толстой, Госдума РФ
Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
Спикер Госдумы Володин: Россия приостанавливает выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год