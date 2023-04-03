https://ria.ru/20230403/oblitsovka-1862677369.html

Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве

Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 03.04.2023

Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве

Краснопресненскую набережную в этом году обновят, в настоящее время там идет монтаж гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:55

2023-04-03T15:55

2023-04-03T15:55

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Краснопресненскую набережную в этом году обновят, в настоящее время там идет монтаж гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновим Краснопресненскую набережную, в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки, в общей сложности предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 квадратных метров гранита", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что параллельно ведется замена элементов чугунного ограждения, запланированы работы по расшивке швов и восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Сообщается, что работы проводятся в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуаров закрыта для прохода пешеходов, движение транспорта не ограничивается. Краснопресненская набережная расположена в Пресненском районе Москвы, она была построена в 1965 году, ее длина составляет более двух километров. Сооружение представляет собой массивный железобетонный ростверк на свайном основании, лицевая сторона облицована гранитом.

https://realty.ria.ru/20230403/blagoustroystvo-1862560692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы