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Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
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15:55 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/oblitsovka-1862677369.html
Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве
Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве
Краснопресненскую набережную в этом году обновят, в настоящее время там идет монтаж гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:55
2023-04-03T15:55
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Краснопресненскую набережную в этом году обновят, в настоящее время там идет монтаж гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновим Краснопресненскую набережную, в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки, в общей сложности предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 квадратных метров гранита", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что параллельно ведется замена элементов чугунного ограждения, запланированы работы по расшивке швов и восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Сообщается, что работы проводятся в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуаров закрыта для прохода пешеходов, движение транспорта не ограничивается. Краснопресненская набережная расположена в Пресненском районе Москвы, она была построена в 1965 году, ее длина составляет более двух километров. Сооружение представляет собой массивный железобетонный ростверк на свайном основании, лицевая сторона облицована гранитом.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Гранитную облицовку заменят на Краснопресненской набережной в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на гостиницу "Украина" с Краснопресненской набережной
Вид на гостиницу Украина с Краснопресненской набережной - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на гостиницу "Украина" с Краснопресненской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Краснопресненскую набережную в этом году обновят, в настоящее время там идет монтаж гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. В этом году обновим Краснопресненскую набережную, в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки, в общей сложности предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 квадратных метров гранита", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что параллельно ведется замена элементов чугунного ограждения, запланированы работы по расшивке швов и восстановлению бетона в зоне водовыпусков.
Сообщается, что работы проводятся в дневное время с привлечением минимального количества техники. Часть тротуаров закрыта для прохода пешеходов, движение транспорта не ограничивается.
Краснопресненская набережная расположена в Пресненском районе Москвы, она была построена в 1965 году, ее длина составляет более двух километров. Сооружение представляет собой массивный железобетонный ростверк на свайном основании, лицевая сторона облицована гранитом.
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