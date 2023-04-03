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Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт газеты New York Times - РИА Новости, 03.04.2023
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05:20 03.04.2023 (обновлено: 05:22 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/nyt-1862545089.html
Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт газеты New York Times
Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт газеты New York Times - РИА Новости, 03.04.2023
Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт газеты New York Times
Основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter после того, как издание ранее сообщило, что не станет платить за такой значок, как... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:20
2023-04-03T05:22
в мире
сша
илон маск
канада
австралия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter после того, как издание ранее сообщило, что не станет платить за такой значок, как это предписывают новые правила. Аккаунт New York Times, на который подписаны 55 миллионов человек, не обладает значком верификации (по состоянию на 04.30 мск), из-за чего выглядит как неофициальный. В четверг газета заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не будет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. Владелец Twitter Илон Маск в воскресенье раскритиковал газету, заявив, что "настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна". Ранее Маск сообщил, что пользователи со всего мира теперь могут оформить подписку на Twitter Blue, верифицированный аккаунт сервиса микроблогов. До этого Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедрил функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, наделяет дополнительным квадратным значком в виде логотипа организации, к которой они относятся. В ноябре 2022 года Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В середине декабря компания вернула подписку Twitter Blue в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Обладатели подписки, как сообщалось ранее, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Стоимость Twitter Blue составляет 8 долларов в месяц в интернете и 11 долларов в месяц для пользователей соцсети на iOS. Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20230328/tramp-1861107732.html
https://ria.ru/20230324/twitter-1860295761.html
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РИА Новости
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4.7
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в мире, сша, илон маск, канада, австралия
В мире, США, Илон Маск, Канада, Австралия
Twitter лишил галочки верификации основной аккаунт газеты New York Times

Газета New York Times лишилась галочки верификации в Twitter из-за отказа платить за нее

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец Twitter Илон Маск
Владелец Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец Twitter Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter после того, как издание ранее сообщило, что не станет платить за такой значок, как это предписывают новые правила.
Аккаунт New York Times, на который подписаны 55 миллионов человек, не обладает значком верификации (по состоянию на 04.30 мск), из-за чего выглядит как неофициальный.
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В четверг газета заявила, что не будет платить за значок верификации для своих аккаунтов в Twitter, а также не будет возмещать сотрудникам подписку на Twitter Blue. Владелец Twitter Илон Маск в воскресенье раскритиковал газету, заявив, что "настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна".
Ранее Маск сообщил, что пользователи со всего мира теперь могут оформить подписку на Twitter Blue, верифицированный аккаунт сервиса микроблогов. До этого Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедрил функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, наделяет дополнительным квадратным значком в виде логотипа организации, к которой они относятся.
В ноябре 2022 года Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других. В середине декабря компания вернула подписку Twitter Blue в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Обладатели подписки, как сообщалось ранее, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Стоимость Twitter Blue составляет 8 долларов в месяц в интернете и 11 долларов в месяц для пользователей соцсети на iOS.
Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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