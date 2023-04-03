https://ria.ru/20230403/neft-1862659473.html
Комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти
Комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023
Комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти, о котором заявили некоторые страны альянса, заявил в интервью... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:50
2023-04-03T14:50
2023-04-03T18:32
экономика
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти, о котором заявили некоторые страны альянса, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что это добровольное сокращение, не в рамках сделки ОПЕК+. Оно дополняет принятое в октябре решение сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки до конца нынешнего года."Эти решения были приняты к сведению. И, в принципе, одобрены были сегодня на JMMC как меры очень важные и нужные в текущий момент в целях стабилизации ситуации на рынке", — сказал Новак.По словам вице-премьера, в дальнейшем к дополнительному сокращению могут присоединиться и другие участники альянса.Новак отметил, что в мире много факторов, создающих неопределенность для рынка нефти. В частности, это постоянная волатильность спроса и предложения, которая влияет на цены и приводит к значительному снижению инвестиций.Накануне несколько стран ОПЕК+ объявили о дополнительном (сверх уже установленных квот) сокращении добычи нефти. Это Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Мера призвана поддержать стабильность рынка и будет действовать до конца года. Россия, со своей стороны, продлила добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей. В общей сложности добыча сократится на 1,66 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, саудовская аравия, александр новак, опек, россия
Экономика, Саудовская Аравия, Александр Новак, ОПЕК, Россия
Комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти
Новак: комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти, о котором заявили некоторые страны альянса, заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что это добровольное сокращение, не в рамках сделки ОПЕК+. Оно дополняет принятое в октябре решение сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки до конца нынешнего года.
"Эти решения были приняты к сведению. И, в принципе, одобрены были сегодня на JMMC как меры очень важные и нужные в текущий момент в целях стабилизации ситуации на рынке", — сказал Новак.
По словам вице-премьера, в дальнейшем к дополнительному сокращению могут присоединиться и другие участники альянса.
Новак отметил, что в мире много факторов, создающих неопределенность для рынка нефти. В частности, это постоянная волатильность спроса и предложения, которая влияет на цены и приводит к значительному снижению инвестиций.
«
"Энергетическая политика, которая проводится сегодня многими странами, вмешательство, по сути дела, в рыночные механизмы —это тоже одна из причин, почему страны — экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении. Ну и, конечно, основная задача — это более предсказуемый рынок", — заключил он.
Накануне несколько стран ОПЕК+ объявили о дополнительном (сверх уже установленных квот) сокращении добычи нефти. Это Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Мера призвана поддержать стабильность рынка и будет действовать до конца года. Россия, со своей стороны, продлила добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей. В общей сложности добыча сократится на 1,66 миллиона баррелей в сутки.
Цены на нефть резко выросли на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+