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ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023
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13:44 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:44
2023-04-03T13:44
экономика
брюссель
цены на нефть
евросоюз
опек
еврокомиссия
россия
саудовская аравия
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия. Как считают страны альянса, снижение производства является превентивной мерой и должно поддержать стабильность на рынке. Цена нефти на открытии торгов в понедельник росла более чем на 6% на фоне этих заявлений. Представитель ЕК напомнил, что ЕС ранее ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с G7 поддерживает потолок цен на российскую нефть для обеспечения стабильности на рынке.
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экономика, брюссель, цены на нефть, евросоюз, опек, еврокомиссия, россия, саудовская аравия, опек+, в мире
Экономика, Брюссель, Цены на нефть, Евросоюз, ОПЕК, Еврокомиссия, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК+, В мире
ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

ЕК: Евросоюз следит за рынком нефти после заявлений стран ОПЕК+ по сокращению добычи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия. Как считают страны альянса, снижение производства является превентивной мерой и должно поддержать стабильность на рынке. Цена нефти на открытии торгов в понедельник росла более чем на 6% на фоне этих заявлений.
«
"У нас нет специальных комментариев по событиям, произошедшим в выходные, но мы, безусловно, следим за ситуацией", - сказал он.
Представитель ЕК напомнил, что ЕС ранее ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с G7 поддерживает потолок цен на российскую нефть для обеспечения стабильности на рынке.
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Вчера, 13:23
 
ЭкономикаБрюссельЦены на нефтьЕвросоюзОПЕКЕврокомиссияРоссияСаудовская АравияОПЕК+В мире
 
 
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