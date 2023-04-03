https://ria.ru/20230403/neft-1862639327.html

ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 03.04.2023

ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:44

2023-04-03T13:44

2023-04-03T13:44

экономика

брюссель

цены на нефть

евросоюз

опек

еврокомиссия

россия

саудовская аравия

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия. Как считают страны альянса, снижение производства является превентивной мерой и должно поддержать стабильность на рынке. Цена нефти на открытии торгов в понедельник росла более чем на 6% на фоне этих заявлений. Представитель ЕК напомнил, что ЕС ранее ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с G7 поддерживает потолок цен на российскую нефть для обеспечения стабильности на рынке.

https://ria.ru/20230403/yaponiya-1862633364.html

брюссель

россия

саудовская аравия

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экономика, брюссель, цены на нефть, евросоюз, опек, еврокомиссия, россия, саудовская аравия, опек+, в мире