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Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море - РИА Новости, 03.04.2023
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14:13 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nato-1862648829.html
Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море
Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море - РИА Новости, 03.04.2023
Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море
Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:13
2023-04-03T14:13
в мире
черное море
румыния
сша
клаус йоханнис
олаф шольц
энтони блинкен
нато
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. "Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Черном море, что требует включения проблемы Черного моря во все соответствующие процессы по укреплению безопасности евроатлантического пространства", - заявил Йоханнис на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он отметил, что надеется развивать сотрудничество с Германией, чтобы укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза перед лицом все более сложных вызовов. Йоханнис поблагодарил Шольца за поддержку, оказанную в укреплении Восточного фланга, а также за присутствие немецких военных в структурах НАТО в Румынии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.
https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html
https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html
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в мире, черное море, румыния, сша, клаус йоханнис, олаф шольц, энтони блинкен, нато
В мире, Черное море, Румыния, США, Клаус Йоханнис, Олаф Шольц, Энтони Блинкен, НАТО
Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства.
"Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Черном море, что требует включения проблемы Черного моря во все соответствующие процессы по укреплению безопасности евроатлантического пространства", - заявил Йоханнис на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Он отметил, что надеется развивать сотрудничество с Германией, чтобы укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза перед лицом все более сложных вызовов.
Йоханнис поблагодарил Шольца за поддержку, оказанную в укреплении Восточного фланга, а также за присутствие немецких военных в структурах НАТО в Румынии.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.
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В миреЧерное мореРумынияСШАКлаус ЙоханнисОлаф ШольцЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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