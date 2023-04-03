https://ria.ru/20230403/nato-1862648829.html

Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море - РИА Новости, 03.04.2023

Президент Румынии высказался за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:13

2023-04-03T14:13

2023-04-03T14:13

в мире

черное море

румыния

сша

клаус йоханнис

олаф шольц

энтони блинкен

нато

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря для укрепления безопасности евроатлантического пространства. "Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение. Вот почему мы утверждаем, что необходимо усиление присутствия НАТО в Черном море, что требует включения проблемы Черного моря во все соответствующие процессы по укреплению безопасности евроатлантического пространства", - заявил Йоханнис на брифинге после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он отметил, что надеется развивать сотрудничество с Германией, чтобы укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза перед лицом все более сложных вызовов. Йоханнис поблагодарил Шольца за поддержку, оказанную в укреплении Восточного фланга, а также за присутствие немецких военных в структурах НАТО в Румынии. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.

https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html

https://ria.ru/20221129/nato-1835028030.html

черное море

румыния

сша

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в мире, черное море, румыния, сша, клаус йоханнис, олаф шольц, энтони блинкен, нато