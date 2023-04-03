https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html

В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром

В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром - РИА Новости, 03.04.2023

В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей республики, которых обвиняют в том, что собирались продавать героин и... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:18

2023-04-03T12:18

2023-04-03T12:18

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

республика ингушетия

наркотики

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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей республики, которых обвиняют в том, что собирались продавать героин и при этом разбавляли его тростниковым сахаром, сообщило надзорное ведомство региона. Помимо очевидного вреда героина самого по себе, смешивание наркотика с различными субстанциями несет дополнительный риск передозировки и смерти - учитывая, что "нормативов" нет и быть не может, а превышение обычной дозировки легко приводит к гибели. "По версии следствия, в феврале 2022 года двое жителей Ингушетии в Московской области бесконтактным способом приобрели около 1,5 килограмма героина. Прибыв на территорию республики, они, смешивая наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения его массы, расфасовали его в 41 сверток для последующего сбыта в закладках", - говорится в релизе. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

https://ria.ru/20230403/kurer-1862572103.html

московская область (подмосковье)

россия

республика ингушетия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, республика ингушетия, наркотики