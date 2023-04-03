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В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром - РИА Новости, 03.04.2023
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12:18 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/narkotiki-1862611851.html
В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром
В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром - РИА Новости, 03.04.2023
В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей республики, которых обвиняют в том, что собирались продавать героин и... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:18
2023-04-03T12:18
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
республика ингушетия
наркотики
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей республики, которых обвиняют в том, что собирались продавать героин и при этом разбавляли его тростниковым сахаром, сообщило надзорное ведомство региона. Помимо очевидного вреда героина самого по себе, смешивание наркотика с различными субстанциями несет дополнительный риск передозировки и смерти - учитывая, что "нормативов" нет и быть не может, а превышение обычной дозировки легко приводит к гибели. "По версии следствия, в феврале 2022 года двое жителей Ингушетии в Московской области бесконтактным способом приобрели около 1,5 килограмма героина. Прибыв на территорию республики, они, смешивая наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения его массы, расфасовали его в 41 сверток для последующего сбыта в закладках", - говорится в релизе. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html
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московская область (подмосковье)
россия
республика ингушетия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, республика ингушетия, наркотики
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Республика Ингушетия, Наркотики
В Ингушетии дилеров обвинили в распространении героина с сахаром

В Ингушетии двух дилеров обвинили в распространении героина и смешивании его с сахаром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей республики, которых обвиняют в том, что собирались продавать героин и при этом разбавляли его тростниковым сахаром, сообщило надзорное ведомство региона.
Помимо очевидного вреда героина самого по себе, смешивание наркотика с различными субстанциями несет дополнительный риск передозировки и смерти - учитывая, что "нормативов" нет и быть не может, а превышение обычной дозировки легко приводит к гибели.
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"По версии следствия, в феврале 2022 года двое жителей Ингушетии в Московской области бесконтактным способом приобрели около 1,5 килограмма героина. Прибыв на территорию республики, они, смешивая наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения его массы, расфасовали его в 41 сверток для последующего сбыта в закладках", - говорится в релизе.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияРеспублика ИнгушетияНаркотики
 
 
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