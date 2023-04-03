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На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих - РИА Новости, 03.04.2023
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:43
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих