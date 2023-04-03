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На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих

На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих - РИА Новости, 03.04.2023

На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:34

2023-04-03T14:34

2023-04-03T14:43

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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