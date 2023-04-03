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На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 03.04.2023 (обновлено: 14:43 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/napravlenie-1862654688.html
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих - РИА Новости, 03.04.2023
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:43
специальная военная операция на украине
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в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до десяти украинских военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одну самоходную гаубицу "Акация", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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