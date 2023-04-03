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В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.04.2023
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17:11 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nagrada-1862709431.html
В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.04.2023
В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:11
2023-04-03T17:11
хорошие новости
общество
ефремов
тульская область
ефремовский район
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев. Мужчин наградили перед оперативным совещанием. Взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html
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общество, ефремов, тульская область, ефремовский район, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Хорошие новости, Общество, Ефремов, Тульская область, Ефремовский район, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

В тульском Ефремове наградили мужчин, которые помогали пострадавшим при взрыве газа в доме

© Фото : Сергей Балтабаев/TelegramВласти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Сергей Балтабаев/Telegram
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев.
Мужчин наградили перед оперативным совещанием.
© Фото : Сергей Балтабаев/TelegramВласти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Сергей Балтабаев/Telegram
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
«

"Сегодня мы почествовали наших героев, которые одними из первых бросились спасать пострадавших при трагедии на Химиков, 2. Якимов Дмитрий, Гладких Антон, Рязанцев Сергей, Чернышевы Михаил и Николай - настоящие мужчины, храбрые и отважные! Еще раз выражаю вам слова искренней благодарности за бесстрашие и самоотверженность", — сообщил Балтабаев.

Взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
МЧС поощрит двух тульских коммунальщиков, спасавших людей после взрыва газа
14 февраля, 12:57
 
Хорошие новостиОбществоЕфремовТульская областьЕфремовский районВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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