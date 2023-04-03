В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
В тульском Ефремове наградили мужчин, которые помогали пострадавшим при взрыве газа в доме
© Фото : Сергей Балтабаев/TelegramВласти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев.
Мужчин наградили перед оперативным совещанием.
© Фото : Сергей Балтабаев/TelegramВласти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме
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"Сегодня мы почествовали наших героев, которые одними из первых бросились спасать пострадавших при трагедии на Химиков, 2. Якимов Дмитрий, Гладких Антон, Рязанцев Сергей, Чернышевы Михаил и Николай - настоящие мужчины, храбрые и отважные! Еще раз выражаю вам слова искренней благодарности за бесстрашие и самоотверженность", — сообщил Балтабаев.
Взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).