https://ria.ru/20230403/nagrada-1862709431.html

В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 03.04.2023

В Ефремове наградили мужчин за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:11

2023-04-03T17:11

2023-04-03T17:11

хорошие новости

общество

ефремов

тульская область

ефремовский район

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти города Ефремова в Тульской области наградили мужчин, которые первыми начали помогать пострадавшим после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме, сообщил в Telegram-канале глава Ефремовского района Сергей Балтабаев. Мужчин наградили перед оперативным совещанием. Взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html

ефремов

тульская область

ефремовский район

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, ефремов, тульская область, ефремовский район, взрыв газа в жилом доме в ефремове