https://ria.ru/20230403/moskva-1862540025.html

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту - РИА Новости, 03.04.2023

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту

В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T02:03

2023-04-03T02:03

2023-04-03T02:42

москва

россия

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на сайте мэра столицы.На горячую линию по телефону 117 могут обратиться все, кто интересуются данным вопросом, а также выплатами, льготами и мерами социальной поддержки для родных и близких военнослужащих. На сайте contract.mos.ru также можно найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких.Отмечается, что в Москве также начал работу единый пункт отбора на военную службу, туда могут обратиться жители регионов, столицы и иностранцы. Он разместился по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Попасть на прием можно каждый день с девяти утра до семи вечера.Сообщается, что правительство Москвы обеспечило все необходимые условия для работы специалистов, для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания. Уточняется, что на прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого нужно выбрать удобные дату и время в спецпроекте на портале mos.ru. Там же указан список необходимых документов.

https://ria.ru/20230401/nadbavki-1862295032.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество, городское хозяйство москвы