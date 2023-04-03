https://ria.ru/20230403/moskva-1862540025.html
В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту
В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту
В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:03
2023-04-03T02:03
2023-04-03T02:42
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается на сайте мэра столицы.На горячую линию по телефону 117 могут обратиться все, кто интересуются данным вопросом, а также выплатами, льготами и мерами социальной поддержки для родных и близких военнослужащих. На сайте contract.mos.ru также можно найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких.Отмечается, что в Москве также начал работу единый пункт отбора на военную службу, туда могут обратиться жители регионов, столицы и иностранцы. Он разместился по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Попасть на прием можно каждый день с девяти утра до семи вечера.Сообщается, что правительство Москвы обеспечило все необходимые условия для работы специалистов, для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания. Уточняется, что на прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого нужно выбрать удобные дату и время в спецпроекте на портале mos.ru. Там же указан список необходимых документов.
https://ria.ru/20230401/nadbavki-1862295032.html
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москва, россия, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Россия, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на службу по контракту
В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих служить контракту
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
В Москве заработала горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту, сообщается
на сайте мэра столицы.
На горячую линию по телефону 117 могут обратиться все, кто интересуются данным вопросом, а также выплатами, льготами и мерами социальной поддержки для родных и близких военнослужащих. На сайте contract.mos.ru
также можно найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких.
Отмечается, что в Москве также начал работу единый пункт отбора на военную службу, туда могут обратиться жители регионов, столицы и иностранцы. Он разместился по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Попасть на прием можно каждый день с девяти утра до семи вечера.
Сообщается, что правительство Москвы обеспечило все необходимые условия для работы специалистов, для удобства посетителей созданы комфортные зоны ожидания.
Уточняется, что на прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого нужно выбрать удобные дату и время в спецпроекте на портале mos.ru. Там же указан список необходимых документов.
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