Рейтинг@Mail.ru
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
14:29 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики - РИА Новости, 03.04.2023
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики
Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Федеральное агентство по делам молодежи на расширенной коллегии огласило итог федерального мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах России в 2022 году. Белгородская область стала первой в группе регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек. "Я очень рад, что Белгородская область в своей группе заняла первое место, и я просто напомню, что наш регион принял решение о введении в своей структуре отдельного министерства - министерства по делам молодежи. Фактически первые результаты этой работы показывают, что мы на самом деле на правильном пути", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В 2022 году Белгородской области удалось провести ряд крупных федеральных мероприятий: финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры "Кардо", молодежный форум "Среда". Кроме того, была запущена работа Российского движения детей и молодежи, началась реализация комплексной программы Росмолодежи "Регион для молодых". "Действительно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие - и специальная военная операция, и отток населения, в первую очередь, молодежи. Это самые злободневные вопросы, которые стоят в повестке работы министерства. Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области", - отметил глава региона. По мнению Гладкова, важно, чтобы результаты работы министерства были видны "без парадных отчетов", чтобы молодые люди в регионе понимали, что есть вовлеченность, понимание проблематики и конкретные достижения, демонстрирующие эффективность работы властей.
https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html
https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики

Глава Белгородской области Гладков заявил о лидерстве региона в сфере молодежной политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Федеральное агентство по делам молодежи на расширенной коллегии огласило итог федерального мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах России в 2022 году. Белгородская область стала первой в группе регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Гладков вручил ключи от жилья белгородским многодетным семьям и сиротам
27 марта, 19:32
"Я очень рад, что Белгородская область в своей группе заняла первое место, и я просто напомню, что наш регион принял решение о введении в своей структуре отдельного министерства - министерства по делам молодежи. Фактически первые результаты этой работы показывают, что мы на самом деле на правильном пути", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
В 2022 году Белгородской области удалось провести ряд крупных федеральных мероприятий: финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры "Кардо", молодежный форум "Среда". Кроме того, была запущена работа Российского движения детей и молодежи, началась реализация комплексной программы Росмолодежи "Регион для молодых".
"Действительно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие - и специальная военная операция, и отток населения, в первую очередь, молодежи. Это самые злободневные вопросы, которые стоят в повестке работы министерства. Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области", - отметил глава региона.
По мнению Гладкова, важно, чтобы результаты работы министерства были видны "без парадных отчетов", чтобы молодые люди в регионе понимали, что есть вовлеченность, понимание проблематики и конкретные достижения, демонстрирующие эффективность работы властей.
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов
21 марта, 18:22
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала