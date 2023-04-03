https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html

Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики

Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики - РИА Новости, 03.04.2023

Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики

Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Федеральное агентство по делам молодежи на расширенной коллегии огласило итог федерального мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах России в 2022 году. Белгородская область стала первой в группе регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек. "Я очень рад, что Белгородская область в своей группе заняла первое место, и я просто напомню, что наш регион принял решение о введении в своей структуре отдельного министерства - министерства по делам молодежи. Фактически первые результаты этой работы показывают, что мы на самом деле на правильном пути", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В 2022 году Белгородской области удалось провести ряд крупных федеральных мероприятий: финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры "Кардо", молодежный форум "Среда". Кроме того, была запущена работа Российского движения детей и молодежи, началась реализация комплексной программы Росмолодежи "Регион для молодых". "Действительно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие - и специальная военная операция, и отток населения, в первую очередь, молодежи. Это самые злободневные вопросы, которые стоят в повестке работы министерства. Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области", - отметил глава региона. По мнению Гладкова, важно, чтобы результаты работы министерства были видны "без парадных отчетов", чтобы молодые люди в регионе понимали, что есть вовлеченность, понимание проблематики и конкретные достижения, демонстрирующие эффективность работы властей.

https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html

https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, вячеслав гладков