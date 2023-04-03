https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики - РИА Новости, 03.04.2023
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики
Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Федеральное агентство по делам молодежи на расширенной коллегии огласило итог федерального мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах России в 2022 году. Белгородская область стала первой в группе регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек. "Я очень рад, что Белгородская область в своей группе заняла первое место, и я просто напомню, что наш регион принял решение о введении в своей структуре отдельного министерства - министерства по делам молодежи. Фактически первые результаты этой работы показывают, что мы на самом деле на правильном пути", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В 2022 году Белгородской области удалось провести ряд крупных федеральных мероприятий: финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры "Кардо", молодежный форум "Среда". Кроме того, была запущена работа Российского движения детей и молодежи, началась реализация комплексной программы Росмолодежи "Регион для молодых". "Действительно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие - и специальная военная операция, и отток населения, в первую очередь, молодежи. Это самые злободневные вопросы, которые стоят в повестке работы министерства. Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области", - отметил глава региона. По мнению Гладкова, важно, чтобы результаты работы министерства были видны "без парадных отчетов", чтобы молодые люди в регионе понимали, что есть вовлеченность, понимание проблематики и конкретные достижения, демонстрирующие эффективность работы властей.
https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html
https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков заявил о лидерстве Белгородской области в сфере молодежной политики
Глава Белгородской области Гладков заявил о лидерстве региона в сфере молодежной политики
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости.
Белгородская область стала лидером по эффективности реализации молодежной политики по итогам федерального мониторинга в группе субъектов РФ с численностью молодого населения до 500 тысяч человек, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
Федеральное агентство по делам молодежи на расширенной коллегии огласило итог федерального мониторинга эффективности реализации молодежной политики в субъектах России в 2022 году. Белгородская область стала первой в группе регионов с численностью молодого населения до 500 тысяч человек.
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"Я очень рад, что Белгородская область в своей группе заняла первое место, и я просто напомню, что наш регион принял решение о введении в своей структуре отдельного министерства - министерства по делам молодежи. Фактически первые результаты этой работы показывают, что мы на самом деле на правильном пути", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
В 2022 году Белгородской области удалось провести ряд крупных федеральных мероприятий: финал чемпионата России по компьютерному спорту, фестиваль уличной культуры "Кардо", молодежный форум "Среда". Кроме того, была запущена работа Российского движения детей и молодежи, началась реализация комплексной программы Росмолодежи "Регион для молодых".
"Действительно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, очень большие - и специальная военная операция, и отток населения, в первую очередь, молодежи. Это самые злободневные вопросы, которые стоят в повестке работы министерства. Я надеюсь, что и по итогам 2023 года нам будет, чем отчитаться перед жителями области", - отметил глава региона.
По мнению Гладкова, важно, чтобы результаты работы министерства были видны "без парадных отчетов", чтобы молодые люди в регионе понимали, что есть вовлеченность, понимание проблематики и конкретные достижения, демонстрирующие эффективность работы властей.
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