https://ria.ru/20230403/moldavia-1862770498.html

Додон допустил возможность введения военного положения в Молдавии

Додон допустил возможность введения военного положения в Молдавии - РИА Новости, 03.04.2023

Додон допустил возможность введения военного положения в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что власти республики могут ввести военное положение и дестабилизировать ситуацию с одобрения Запада. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:45

2023-04-03T21:45

2023-04-03T21:45

в мире

молдавия

россия

сербия

вадим красносельский

майя санду

игорь додон

европейский совет

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что власти республики могут ввести военное положение и дестабилизировать ситуацию с одобрения Запада. "Я считаю, что нынешняя власть способна на все, угроза войны для Молдавии исходит только от этой власти, у нас нет внешней угрозы - это мое уверенное мнение. Военные действия может спровоцировать только Майя Санду и ее партия. Могут ли они ввести военное положение и дестабилизировать ситуацию? Думаю, что могут", - заявил Додон в эфире телеканала TVC 21. Он отметил, что Санду могла бы избежать дестабилизации, если бы поехала в Тирасполь и сделала совместное обращение к мировому сообществу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Додон уверен, что властям стоит попросить внешние силы не вмешиваться в дела страны и уважать нейтралитет. "Такие заявления не в интересах западных кураторов, которые поставили эту власть. Их задача действовать по линейке Запада против Востока", - добавил Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.

https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html

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в мире, молдавия, россия, сербия, вадим красносельский, майя санду, игорь додон, европейский совет