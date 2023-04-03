https://ria.ru/20230403/moldavia-1862732138.html

Шольц на встрече с Санду решил защитить Молдавию от России

Шольц на встрече с Санду решил защитить Молдавию от России - РИА Новости, 03.04.2023

Шольц на встрече с Санду решил защитить Молдавию от России

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Молдавии Майей Санду сказал, что Россия, по его мнению, пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии -... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:16

2023-04-03T18:16

2023-04-03T18:16

в мире

молдавия

россия

бухарест

олаф шольц

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Молдавии Майей Санду сказал, что Россия, по его мнению, пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии - несмотря на многочисленные заявления МИД РФ о том, что утверждения о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. В Бухаресте в понедельник прошла встреча Шольца с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом и Санду. "Мы с большим беспокойством читаем сообщения о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдавии… Мы поддерживаем Молдавию всем, чем можем, чтобы она защитилась от этих попыток дестабилизации со стороны России", - сказал Шольц. В МИД РФ ранее заявляли, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране, а также призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. При этом оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране. На встрече в Бухаресте Шольц подчеркнул, что необходимо приложить усилия, чтобы помочь Молдавии бороться с этими попытками. Санду отметила, что власти Кишинева справляются с ситуацией и обеспечивают безопасность Молдавии, однако республика нуждается в поддержке партнеров. "Нам нужна поддержка, чтобы более эффективно бороться с пропагандой и дезинформацией. Нам нужна помощь для укрепления органов, которые должны поддерживать стабильность", - добавила Санду. Ранее президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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в мире, молдавия, россия, бухарест, олаф шольц, майя санду