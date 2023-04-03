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Во Франции заявили об унижении министра, хотевшего "обрушить" Россию
Во Франции заявили об унижении министра, хотевшего "обрушить" Россию - РИА Новости, 03.04.2023
Во Франции заявили об унижении министра, хотевшего "обрушить" Россию
Решение стран ОПЕК+, в том числе России, снизить добычу нефти стало "новой пощечиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра, заявил в Twitter... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:43
2023-04-03T02:43
2023-04-03T02:43
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брюно ле мэр
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Решение стран ОПЕК+, в том числе России, снизить добычу нефти стало "новой пощечиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра, заявил в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" – написал он в Twitter.Ранее страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).В феврале Ле Мэр призывал ужесточить санкции против России, назвав их "эффективными в долгосрочной перспективе". В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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в мире, россия, брюно ле мэр, франция, саудовская аравия, опек
В мире, Россия, Брюно Ле Мэр, Франция, Саудовская Аравия, ОПЕК
Во Франции заявили об унижении министра, хотевшего "обрушить" Россию
Филиппо высмеял главу минфина Франции Ле Мэра из-за снижения добычи нефти членами ОПЕК+