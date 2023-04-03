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Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2023
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11:36 03.04.2023 (обновлено: 12:51 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html
Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов
Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2023
Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов
С начала года состояние богатейших российских предпринимателей выросло в общей сложности более чем на 13 миллиардов долларов, а больше всех разбогател... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:36
2023-04-03T12:51
экономика
россия
вагит алекперов
владимир потанин
леонид михельсон
лукойл
новатэк
норильский никель
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала года состояние богатейших российских предпринимателей выросло в общей сложности более чем на 13 миллиардов долларов, а больше всех разбогател совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самым богатым из россиян остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на 448 миллионов долларов и сейчас у него 29 миллиардов. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 26,3 миллиарда — он разбогател на 1,65 миллиарда. На третьей строчке располагается бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 1,17 миллиарда — до 21 миллиарда долларов.На четвертое место поднялся Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда (плюс 715 миллионов). Он оттеснил на пятое место основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова, у которого сейчас 19,1 миллиарда (плюс 362 миллиона). Алекперов с 18,5 миллиарда долларов занимает шестое место, но прирост его состояния оказался больше, чем у прочих, — 3,17 миллиарда долларов. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — 14 миллиардов (плюс 760 миллионов). Восьмым стал бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко c 12,6 миллиарда. Он оказался единственным из первой десятки, чье состояние уменьшилось — на 571 миллион. Девятое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — 12,4 миллиарда (плюс 622 миллиона). А замыкает десятку основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, у которого 11,7 миллиарда (плюс 351 миллион долларов).Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в него входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 россиянина. Их общее состояние на 3 апреля составляет 276,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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экономика, россия, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон, лукойл, новатэк, норильский никель
Экономика, Россия, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Норильский никель
Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов

BBI: состояние богатейших россиян с начала года выросло на 13 миллиардов долларов

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала года состояние богатейших российских предпринимателей выросло в общей сложности более чем на 13 миллиардов долларов, а больше всех разбогател совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым из россиян остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на 448 миллионов долларов и сейчас у него 29 миллиардов. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 26,3 миллиарда — он разбогател на 1,65 миллиарда. На третьей строчке располагается бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 1,17 миллиарда — до 21 миллиарда долларов.
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На четвертое место поднялся Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда (плюс 715 миллионов). Он оттеснил на пятое место основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова, у которого сейчас 19,1 миллиарда (плюс 362 миллиона).
Алекперов с 18,5 миллиарда долларов занимает шестое место, но прирост его состояния оказался больше, чем у прочих, — 3,17 миллиарда долларов. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — 14 миллиардов (плюс 760 миллионов).
Восьмым стал бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко c 12,6 миллиарда. Он оказался единственным из первой десятки, чье состояние уменьшилось — на 571 миллион. Девятое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — 12,4 миллиарда (плюс 622 миллиона). А замыкает десятку основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, у которого 11,7 миллиарда (плюс 351 миллион долларов).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в него входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 россиянина. Их общее состояние на 3 апреля составляет 276,7 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияВагит АлекперовВладимир ПотанинЛеонид МихельсонЛУКОЙЛНоватэкНорильский никель
 
 
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