Состояние богатейших россиян с января выросло на 13 миллиардов долларов
BBI: состояние богатейших россиян с начала года выросло на 13 миллиардов долларов
© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала года состояние богатейших российских предпринимателей выросло в общей сложности более чем на 13 миллиардов долларов, а больше всех разбогател совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым из россиян остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он увеличил состояние на 448 миллионов долларов и сейчас у него 29 миллиардов. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 26,3 миллиарда — он разбогател на 1,65 миллиарда. На третьей строчке располагается бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 1,17 миллиарда — до 21 миллиарда долларов.
На четвертое место поднялся Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние сейчас оценивается в 19,2 миллиарда (плюс 715 миллионов). Он оттеснил на пятое место основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова, у которого сейчас 19,1 миллиарда (плюс 362 миллиона).
Алекперов с 18,5 миллиарда долларов занимает шестое место, но прирост его состояния оказался больше, чем у прочих, — 3,17 миллиарда долларов. Седьмым в списке остался Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — 14 миллиардов (плюс 760 миллионов).
Восьмым стал бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко c 12,6 миллиарда. Он оказался единственным из первой десятки, чье состояние уменьшилось — на 571 миллион. Девятое место занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — 12,4 миллиарда (плюс 622 миллиона). А замыкает десятку основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, у которого 11,7 миллиарда (плюс 351 миллион долларов).
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в него входят 500 богатейших людей мира, среди которых 22 россиянина. Их общее состояние на 3 апреля составляет 276,7 миллиарда долларов.