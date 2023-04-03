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Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 03.04.2023 (обновлено: 09:46 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/mig29-1862562315.html
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 03.04.2023
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:16
2023-04-03T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
миг-29
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.На уточняющий вопрос, польские или словацкие МиГ-29 поступили на Украину, он заявил: "Словацкие – это словацкие, а мы говорим про польские"."По моей информации, этот процесс уже закончился, в смысле передача первой части", - добавил Пшидач.При этом он отметил, что Польша в любом случае в ближайшее время собиралась снимать с вооружения данные истребители. "Зачем они нам в Польше были? Это постсоветская техника, которая в течении нескольких ближайших лет должна была быть заменена", - сказал глава канцелярии.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
https://ria.ru/20230224/polsha-1854111146.html
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
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в мире, польша, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МиГ-29
Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Канцелярия президента Польши сообщила о передаче Киеву нескольких истребителей МиГ-29

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
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"Несколько МиГ уж отправлено, насколько я знаю", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, направляла ли Польша на Украину свои МиГ-29.
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На уточняющий вопрос, польские или словацкие МиГ-29 поступили на Украину, он заявил: "Словацкие – это словацкие, а мы говорим про польские".
"По моей информации, этот процесс уже закончился, в смысле передача первой части", - добавил Пшидач.
При этом он отметил, что Польша в любом случае в ближайшее время собиралась снимать с вооружения данные истребители. "Зачем они нам в Польше были? Это постсоветская техника, которая в течении нескольких ближайших лет должна была быть заменена", - сказал глава канцелярии.
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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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