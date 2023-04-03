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В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.04.2023
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00:04 03.04.2023 (обновлено: 00:53 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/mid-1862535095.html
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.04.2023
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры
Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние киевского режима, говорится в комментарии МИД России. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:04
2023-04-03T00:53
ситуация вокруг упц
украина
киев
россия
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МОСКВА, 3 апреля - РИА Новости. Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние киевского режима, говорится в комментарии МИД России.Там подчеркнули, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, раскол православия — цель, которую провозгласил Вашингтон. США, пояснили в ведомстве, создали целый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики."Был назначен "спецпредставитель по свободе вероисповедания", функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады. Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу, это рукотворное поджигание религиозной ненависти", - отметили в МИД, добавив, что Зеленский проводит антиправославную политику по указке американцев, решающих задачи, направленные против России.На Украине от нарушения религиозных свобод страдают также мусульмане и иудеи, указали в ведомстве. "Периодически о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины. Не помогает мирному сосуществованию конфессий и "еврейское происхождение" президента Украины (к которому многие защитники Киева так часто апеллируют): регулярно фиксируются акты юдофобии и антисемитизма", - добавили в МИД.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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ситуация вокруг упц, украина, киев, россия
Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, Россия
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры

МИД: захват Киево-Печерской лавры является нелегитимным и безнравственным актом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апреля - РИА Новости. Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние киевского режима, говорится в комментарии МИД России.
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"Захват Киево-Печерской Лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.

Там подчеркнули, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, раскол православия — цель, которую провозгласил Вашингтон. США, пояснили в ведомстве, создали целый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики.
"Был назначен "спецпредставитель по свободе вероисповедания", функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады. Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу, это рукотворное поджигание религиозной ненависти", - отметили в МИД, добавив, что Зеленский проводит антиправославную политику по указке американцев, решающих задачи, направленные против России.
На Украине от нарушения религиозных свобод страдают также мусульмане и иудеи, указали в ведомстве. "Периодически о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины. Не помогает мирному сосуществованию конфессий и "еврейское происхождение" президента Украины (к которому многие защитники Киева так часто апеллируют): регулярно фиксируются акты юдофобии и антисемитизма", - добавили в МИД.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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