https://ria.ru/20230403/melnik-1862548765.html

Немцы резко ответили на грубость Мельника

Немцы резко ответили на грубость Мельника - РИА Новости, 03.04.2023

Немцы резко ответили на грубость Мельника

Пользователи Twitter раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкую реакцию на призыв ряда немецких политиков к содействию миру на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:08

2023-04-03T07:08

2023-04-03T09:44

в мире

украина

германия

андрей мельник

олаф шольц

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкую реакцию на призыв ряда немецких политиков к содействию миру на Украине.Ранее Мельник, до прошлого года занимавший пост посла Украины в ФРГ, грубо отреагировал на письмо немецких социал-демократов к канцлеру Олафу Шольцу с призывом способствовать урегулированию конфликта в восточноевропейской стране путем диалога. В своем Twitter дипломат послал авторов инициативы, включая сына бывшего канцлера Вилли Брандта историка Петера Брандта, "к черту", назвав ее "маразматической" и заявив, что украинцы отвергают подобные призывы."Бьюсь об заклад, вы не говорите за всех украинцев! Только хоронить своих сыновей должны другие!" — заявил пользователь @PetsiDra."Мельник, ты будешь одним из первых, кто будет спасаться бегством, когда они вернутся сюда с войны", — заметил @Iannis75."Если вы так настроены на войну, то идите на фронт сами. Вы позорите всех миролюбивых людей. Сражайтесь до последнего украинца, но не на наши деньги. Это не наша война!" — указал @BleibtGabi."Как вы смеете после невообразимых тирад в адрес нашей страны (хотя она и сделала невероятно много для вашей страны) нападать еще и на сына бывшего федерального канцлера? Заткнитесь и не вмешивайтесь в наши дела!" — возмутился @notice111."Привет, разжигатель войны, ваши солдаты на пределе, молитесь, чтобы они вас не поймали", — написал @MinaAnimQueen, прикрепив видео с плачущим украинским солдатом."Раньше я думал, что все против войны, пока не узнал, что есть те, кто за нее, особенно те, кому не надо на нее идти. Поэтому ваш сын в безопасности в Германии, он, если бы потребовалось, хотел бы умереть за свою родину как герой", — сыронизировал @ManfredMayer19."Украинцы, которые живут в моем доме, хотят только мира! И чтобы разжигатели войны, Зеленский и Мельник, наконец-то заткнулись или заключили мир!" — добавил @TSG_Criminal.Ранее Петер Брандт написал открытое письмо к председателю правительства Олафу Шольцу, которое поддержали 200 членов Социал-демократической партии. В нем говорится о необходимости способствовать мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживает нескончаемое раскручивание "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.

https://ria.ru/20230403/rheinmetall-1862538723.html

https://ria.ru/20230331/bronemashiny-1862279105.html

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в мире, украина, германия, андрей мельник, олаф шольц