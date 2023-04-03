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В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки

В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки - РИА Новости, 03.04.2023

В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки

Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:11

2023-04-03T15:11

2023-04-03T15:11

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем Зубарева. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Хмельницкого в Мелитополе. Причастных к преступлению ищут.

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), видео