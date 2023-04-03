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В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862665886.html
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:11
2023-04-03T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем Зубарева. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Хмельницкого в Мелитополе. Причастных к преступлению ищут.
мелитополь
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4.7
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происшествия, мелитополь, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК.
2023-04-03T15:11
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В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки

СК завел дело после покушения в Мелитополе на жизнь экс-главы Акимовки Зубарева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК.
Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
«
"Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь главы района военно-гражданской администрации Запорожской области (ч. 3 ст. 30, п.п. "б, е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем Зубарева. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Хмельницкого в Мелитополе. Причастных к преступлению ищут.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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