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В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:11
2023-04-03T15:11
2023-04-03T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело завели в Запорожской области по факту посягательства на жизнь экс-главы поселка Акимовка Максима Зубарева, сообщается в Telegram-канале СК. Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем Зубарева. Устройство привели в действие, когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Хмельницкого в Мелитополе. Причастных к преступлению ищут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа экспертов на месте взрыва в центре Мелитополя
Работа экспертов на месте взрыва в центре Мелитополя
2023-04-03T15:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе завели дело после покушения на экс-главу Акимовки
СК завел дело после покушения в Мелитополе на жизнь экс-главы Акимовки Зубарева