https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html

В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе

В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе - РИА Новости, 03.04.2023

В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе

Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:06

2023-04-03T13:06

2023-04-03T13:15

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 3 апр - РИА Новости. Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД.Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое."Это теракт. Теракт, который организован спецслужбами Украины, и он направлен против простых людей. Что бы запугать мирных жителей города. При взрыве могли пострадать десятки человек. Все это направлено только против населения", - сказал представитель МВД.

https://ria.ru/20230403/melitopol-1862563653.html

мелитополь

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия