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В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе - РИА Новости, 03.04.2023
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13:06 03.04.2023 (обновлено: 13:15 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе
Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:06
2023-04-03T13:15
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 3 апр - РИА Новости. Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД.Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое."Это теракт. Теракт, который организован спецслужбами Украины, и он направлен против простых людей. Что бы запугать мирных жителей города. При взрыве могли пострадать десятки человек. Все это направлено только против населения", - сказал представитель МВД.
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе

В Мелитополе заявили, что взрыв в центре города организовали украинские спецслужбы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 3 апр - РИА Новости. Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД.
Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
"Это теракт. Теракт, который организован спецслужбами Украины, и он направлен против простых людей. Что бы запугать мирных жителей города. При взрыве могли пострадать десятки человек. Все это направлено только против населения", - сказал представитель МВД.
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка
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МелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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