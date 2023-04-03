https://ria.ru/20230403/melitopol-1862628304.html
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе
Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:06
2023-04-03T13:06
2023-04-03T13:15
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 3 апр - РИА Новости. Теракт в центре Мелитополя был организован украинскими спецслужбами с целью запугать мирное население, заявил РИА Новости представитель МВД.Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль, в котором находился экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое."Это теракт. Теракт, который организован спецслужбами Украины, и он направлен против простых людей. Что бы запугать мирных жителей города. При взрыве могли пострадать десятки человек. Все это направлено только против населения", - сказал представитель МВД.
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862563653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе заявили о причастности украинских спецслужб к взрыву в городе
В Мелитополе заявили, что взрыв в центре города организовали украинские спецслужбы