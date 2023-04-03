https://ria.ru/20230403/melitopol-1862565728.html

Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое

Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое - РИА Новости, 03.04.2023

Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое

Состояние раненного при взрыве машины в Мелитополе экс-главы Акимовки Максима Зубарева тяжелое, сообщили в администрации Мелитополя. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:40

2023-04-03T09:40

2023-04-03T09:51

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Состояние раненного при взрыве машины в Мелитополе экс-главы Акимовки Максима Зубарева тяжелое, сообщили в администрации Мелитополя.Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль на улице Богдана Хмельницкого, пострадал один человек, сообщила городская администрация города. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, занимавший ранее должность главы администрации поселка Акимовка, уточнили РИА Новости в экстренных службах региона."Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжёлое", - говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862557608.html

мелитополь

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия