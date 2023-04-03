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Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое - РИА Новости, 03.04.2023
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09:40 03.04.2023 (обновлено: 09:51 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862565728.html
Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое
Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое - РИА Новости, 03.04.2023
Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое
Состояние раненного при взрыве машины в Мелитополе экс-главы Акимовки Максима Зубарева тяжелое, сообщили в администрации Мелитополя. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:40
2023-04-03T09:51
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Состояние раненного при взрыве машины в Мелитополе экс-главы Акимовки Максима Зубарева тяжелое, сообщили в администрации Мелитополя.Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль на улице Богдана Хмельницкого, пострадал один человек, сообщила городская администрация города. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, занимавший ранее должность главы администрации поселка Акимовка, уточнили РИА Новости в экстренных службах региона."Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжёлое", - говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
Состояние раненного при взрыве в Мелитополе оценивают как тяжелое

Состояние экс-главы поселка Акимовка, раненного в Мелитополе, оценивается как тяжелое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Люди на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости
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Люди на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Состояние раненного при взрыве машины в Мелитополе экс-главы Акимовки Максима Зубарева тяжелое, сообщили в администрации Мелитополя.
Утром в понедельник в Мелитополе был взорван автомобиль на улице Богдана Хмельницкого, пострадал один человек, сообщила городская администрация города. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, занимавший ранее должность главы администрации поселка Акимовка, уточнили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжёлое", - говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.
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