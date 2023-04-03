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При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка
При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка - РИА Новости, 03.04.2023
При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший чиновник Максим Зубарев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Запорожской области. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:27
2023-04-03T09:27
2023-04-03T10:38
мелитополь
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший чиновник Максим Зубарев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Запорожской области.В городской администрации добавили, что раненый находится в тяжелом состоянии.Взрыв произошел утром в понедельник на улице Богдана Хмельницкого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия, запорожская область
Мелитополь, Происшествия, Запорожская область
При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка
При взрыве автомобиля в Мелитополе ранен экс-глава администрации Акимовки Максим Зубарев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший чиновник Максим Зубарев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Запорожской области.
«
"При взрыве в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации поселка городского типа Акимовка", — уточнил собеседник агентства.
В городской администрации добавили, что раненый находится в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел утром в понедельник на улице Богдана Хмельницкого.