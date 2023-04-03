https://ria.ru/20230403/melitopol-1862563653.html

При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка

При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка - РИА Новости, 03.04.2023

При взрыве в Мелитополе пострадал экс-глава местного поселка

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший чиновник Максим Зубарев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Запорожской области. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:27

2023-04-03T09:27

2023-04-03T10:38

мелитополь

происшествия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862558951_0:173:1374:946_1920x0_80_0_0_c79496b307065dd680b65a6f01d0e9a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал бывший чиновник Максим Зубарев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Запорожской области.В городской администрации добавили, что раненый находится в тяжелом состоянии.Взрыв произошел утром в понедельник на улице Богдана Хмельницкого.

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, происшествия, запорожская область