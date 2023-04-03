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В Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.04.2023
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08:38 03.04.2023 (обновлено: 09:10 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html
В Мелитополе взорвался автомобиль
В Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе взорвался автомобиль
В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:38
2023-04-03T09:10
мелитополь
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.На месте работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.
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мелитополь, происшествия, запорожская область
Мелитополь, Происшествия, Запорожская область
В Мелитополе взорвался автомобиль

Власти Мелитополя сообщили о взорвавшемся автомобиле в городе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«
"По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь", — добавили в мэрии.
Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.
На месте работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.
 
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