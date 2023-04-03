https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html
В Мелитополе взорвался автомобиль
В Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.04.2023
В Мелитополе взорвался автомобиль
В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:38
2023-04-03T08:38
2023-04-03T09:10
мелитополь
происшествия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862559186_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_412daa61ea8e12194a6f8960dcd46c37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.На месте работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862559186_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_8c2614e0b2416da6f6767bf48eec40e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия, запорожская область
Мелитополь, Происшествия, Запорожская область
В Мелитополе взорвался автомобиль
Власти Мелитополя сообщили о взорвавшемся автомобиле в городе