https://ria.ru/20230403/melitopol-1862555730.html

В Мелитополе взорвался автомобиль

В Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.04.2023

В Мелитополе взорвался автомобиль

В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:38

2023-04-03T08:38

2023-04-03T09:10

мелитополь

происшествия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. В городе Мелитополь Запорожской области, по предварительным данным, взорвался автомобиль, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.На месте работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.

мелитополь

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, происшествия, запорожская область