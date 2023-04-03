https://ria.ru/20230403/mcdonalds-1862543674.html

СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям

СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям

McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T04:25

2023-04-03T04:25

2023-04-03T11:45

mcdonald's corporation

microsoft corporation

сша

россия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании.Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально". Подчиненных также попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.Руководство McDonald's отказалось назвать изданию число сотрудников, которые подпадут под сокращения.С конца 2022 года ряд американских технологических компаний также начал массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html

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mcdonald's corporation, microsoft corporation, сша, россия