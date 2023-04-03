Рейтинг@Mail.ru
СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 03.04.2023 (обновлено: 11:45 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/mcdonalds-1862543674.html
СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям
СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям
McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T04:25
2023-04-03T11:45
mcdonald's corporation
microsoft corporation
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733285303_0:35:3273:1876_1920x0_80_0_0_66d0c7dd901d2367d488d151fd1ef414.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании.Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально". Подчиненных также попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.Руководство McDonald's отказалось назвать изданию число сотрудников, которые подпадут под сокращения.С конца 2022 года ряд американских технологических компаний также начал массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230331/mcdonalds-1862223407.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733285303_544:0:3273:2047_1920x0_80_0_0_967aeaba38c3a135e46636debab37d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
mcdonald's corporation, microsoft corporation, сша, россия
McDonald's Corporation, Microsoft Corporation, США, Россия
СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям

WSJ: McDonald's временно закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям персонала

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании.
«

"В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации", — говорится в сообщении, которое компания направила своим сотрудникам.

Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально". Подчиненных также попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.
Руководство McDonald's отказалось назвать изданию число сотрудников, которые подпадут под сокращения.
С конца 2022 года ряд американских технологических компаний также начал массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии продолжают работать без бренда
31 марта, 16:34
 
McDonald's CorporationMicrosoft CorporationСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала