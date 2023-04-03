СМИ: McDonald's закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям
WSJ: McDonald's временно закрывает офисы в США, готовясь к сокращениям персонала
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение сообщение компании.
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"В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации", — говорится в сообщении, которое компания направила своим сотрудникам.
Руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия решений по кадрам "виртуально". Подчиненных также попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.
Руководство McDonald's отказалось назвать изданию число сотрудников, которые подпадут под сокращения.
С конца 2022 года ряд американских технологических компаний также начал массовую волну увольнений. В частности, сокращения были объявлены в корпорации Microsoft, криптобирже Coinbase, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Twitter, Amazon, Netflix и других компаниях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.