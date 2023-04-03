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Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера - РИА Новости, 03.04.2023
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16:25 03.04.2023 (обновлено: 18:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html
Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера
Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера - РИА Новости, 03.04.2023
Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера
Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:25
2023-04-03T18:48
белоруссия
александр лукашенко
служба безопасности украины
киев
минск
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.Как сообщил сайт ОНТ, за попыткой диверсии стояла организованная группа под управлением иностранных спецслужб.В деле фигурируют около 30 фамилий тех, кто помогал исполнителю преступления. Некоторые из них действовали из-за рубежа, но большая часть — на территории Белоруссии. Их задержали и допрашивают, добавил телеканал.В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html
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белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, киев, минск
Белоруссия, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, Киев, Минск
Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера

КГБ Белоруссии: фигурантам дела об атаке на самолет А-50 в Мачулищах грозит смертная казнь

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
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"Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части третьей статьи 289 Уголовного кодекса Белоруссии ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"), санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни", — пояснил собеседник телеканала.

Как сообщил сайт ОНТ, за попыткой диверсии стояла организованная группа под управлением иностранных спецслужб.
В деле фигурируют около 30 фамилий тех, кто помогал исполнителю преступления. Некоторые из них действовали из-за рубежа, но большая часть — на территории Белоруссии. Их задержали и допрашивают, добавил телеканал.
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31 марта, 15:09
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.
Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Его задействовали в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля.

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