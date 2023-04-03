Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера
КГБ Белоруссии: фигурантам дела об атаке на самолет А-50 в Мачулищах грозит смертная казнь
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Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
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"Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части третьей статьи 289 Уголовного кодекса Белоруссии ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"), санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни", — пояснил собеседник телеканала.
Как сообщил сайт ОНТ, за попыткой диверсии стояла организованная группа под управлением иностранных спецслужб.
В деле фигурируют около 30 фамилий тех, кто помогал исполнителю преступления. Некоторые из них действовали из-за рубежа, но большая часть — на территории Белоруссии. Их задержали и допрашивают, добавил телеканал.
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.
Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Его задействовали в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля.