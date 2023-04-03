https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html

Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера

Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера - РИА Новости, 03.04.2023

Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера

Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:25

2023-04-03T16:25

2023-04-03T18:48

белоруссия

александр лукашенко

служба безопасности украины

киев

минск

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о теракте на аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь, рассказал в эфире ОНТ замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.Как сообщил сайт ОНТ, за попыткой диверсии стояла организованная группа под управлением иностранных спецслужб.В деле фигурируют около 30 фамилий тех, кто помогал исполнителю преступления. Некоторые из них действовали из-за рубежа, но большая часть — на территории Белоруссии. Их задержали и допрашивают, добавил телеканал.В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму.Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Нападение осуществлялось при помощи беспилотников. Лукашенко отметил, что А-50 при атаке не получил значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности". В то же время Минск попросил Москву взять борт на обслуживание и прислать другой.

https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html

белоруссия

киев

минск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, служба безопасности украины, киев, минск