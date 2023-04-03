https://ria.ru/20230403/lipetsk-1862597296.html

Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области

Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2023

Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области

Новые очистные сооружения построят в городе Задонск Липецкой области при поддержке Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:35

2023-04-03T11:35

2023-04-03T11:35

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Новые очистные сооружения построят в городе Задонск Липецкой области при поддержке Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, уже выполнены земляные работы, начато строительство сооружений биоочистки производительностью 1,5 тысячи кубических метров, а также канализационных коллекторов для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения. Артамонов отметил, что по оценкам специалистов, оборудование старых очистных изношено практически на 97% и работает с перегрузками. Новые очистные сооружения позволят выдержать сегодняшнюю нагрузку, а также обеспечить необходимой инфраструктурой планируемую жилую застройку и предприятия."Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске крайне необходимо. Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизнь людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли, как ЖКХ", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230331/vodosnabzhenie-1862119334.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк