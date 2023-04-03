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Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2023
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Липецкая область
 
11:35 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/lipetsk-1862597296.html
Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области
Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 03.04.2023
Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области
Новые очистные сооружения построят в городе Задонск Липецкой области при поддержке Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния, сообщил... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:35
2023-04-03T11:35
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Новые очистные сооружения построят в городе Задонск Липецкой области при поддержке Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, уже выполнены земляные работы, начато строительство сооружений биоочистки производительностью 1,5 тысячи кубических метров, а также канализационных коллекторов для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения. Артамонов отметил, что по оценкам специалистов, оборудование старых очистных изношено практически на 97% и работает с перегрузками. Новые очистные сооружения позволят выдержать сегодняшнюю нагрузку, а также обеспечить необходимой инфраструктурой планируемую жилую застройку и предприятия."Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске крайне необходимо. Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизнь людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли, как ЖКХ", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230331/vodosnabzhenie-1862119334.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Новые очистные сооружения появятся в райцентре Липецкой области

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Новые очистные сооружения построят в городе Задонск Липецкой области при поддержке Фонда развития территорий и Фонда национального благосостояния, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, уже выполнены земляные работы, начато строительство сооружений биоочистки производительностью 1,5 тысячи кубических метров, а также канализационных коллекторов для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения.
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Артамонов отметил, что по оценкам специалистов, оборудование старых очистных изношено практически на 97% и работает с перегрузками. Новые очистные сооружения позволят выдержать сегодняшнюю нагрузку, а также обеспечить необходимой инфраструктурой планируемую жилую застройку и предприятия.
"Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске крайне необходимо. Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизнь людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли, как ЖКХ", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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