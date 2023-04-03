https://ria.ru/20230403/ldina-1862571818.html

В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег

В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег - РИА Новости, 03.04.2023

В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег

Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников, но они смогли выбраться на берег без помощи спасателей, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:18

2023-04-03T10:18

2023-04-03T19:26

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пермь

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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников, но они смогли выбраться на берег без помощи спасателей, сообщает региональный главк МЧС. Накануне местные жители писали в соцсетях, что видели двух школьников на льдине, проплывавшей по Каме мимо набережной в районе Коммунального моста. По их словам, льдина двигалась к берегу.Кама — одна из самых крупных рек Европейской части России. В районе Коммунального моста в Перми ее ширина — примерно один километр.

https://ria.ru/20230330/spasenie-1861791999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь