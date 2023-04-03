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В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег - РИА Новости, 03.04.2023
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10:18 03.04.2023 (обновлено: 19:26 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ldina-1862571818.html
В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег
В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег - РИА Новости, 03.04.2023
В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег
Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников, но они смогли выбраться на берег без помощи спасателей, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:18
2023-04-03T19:26
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пермь
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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников, но они смогли выбраться на берег без помощи спасателей, сообщает региональный главк МЧС. Накануне местные жители писали в соцсетях, что видели двух школьников на льдине, проплывавшей по Каме мимо набережной в районе Коммунального моста. По их словам, льдина двигалась к берегу.Кама — одна из самых крупных рек Европейской части России. В районе Коммунального моста в Перми ее ширина — примерно один километр.
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происшествия, пермь
Хорошие новости, Происшествия, Пермь
В Перми школьники, плывшие на льдине по Каме, выбрались на берег

МЧС по Пермскому краю сообщило об эвакуации двух школьников с плывущей по Каме льдины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛедоход
Ледоход - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Жители Перми заметили на плывущей по Каме льдине двух школьников, но они смогли выбраться на берег без помощи спасателей, сообщает региональный главк МЧС.
Накануне местные жители писали в соцсетях, что видели двух школьников на льдине, проплывавшей по Каме мимо набережной в районе Коммунального моста. По их словам, льдина двигалась к берегу.
«

"На телефон 112 поступило три сообщения. Дети до прибытия городской службы спасения самостоятельно эвакуировались на берег", — рассказали в МЧС.

Кама — одна из самых крупных рек Европейской части России. В районе Коммунального моста в Перми ее ширина — примерно один километр.
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