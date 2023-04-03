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Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
21:48 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/lavra-1862770840.html
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры - РИА Новости, 03.04.2023
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры
Украинские депутаты в понедельник зарегистрировали законопроект о расторжении с канонической Украинской Православной церковью (УПЦ) договора аренды комплексов... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:48
2023-04-03T21:48
религия
украина
почаев
тернопольская область
александр ткаченко (протоиерей)
европейская солидарность
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинские депутаты в понедельник зарегистрировали законопроект о расторжении с канонической Украинской Православной церковью (УПЦ) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". На данный момент текст документа и пояснительная записка к нему на сайте Рады отсутствует. Успенская Почаевская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западе Украины и второй на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположен в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии Украинской православной церкви, но министерство юстиции отменило своё решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862496875.html
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
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украина, почаев, тернопольская область, александр ткаченко (протоиерей), европейская солидарность, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Почаев, Тернопольская область, Александр Ткаченко (протоиерей), Европейская солидарность, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры

Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской Успенской лавры

© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкПочаевская Успенская лавра
Почаевская Успенская лавра - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Юрченко
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Почаевская Успенская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинские депутаты в понедельник зарегистрировали законопроект о расторжении с канонической Украинской Православной церковью (УПЦ) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.
Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.
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В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ
2 апреля, 18:29
Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".
На данный момент текст документа и пояснительная записка к нему на сайте Рады отсутствует.
Успенская Почаевская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западе Украины и второй на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположен в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии Украинской православной церкви, но министерство юстиции отменило своё решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
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Вчера, 12:19
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаПочаевТернопольская областьАлександр Ткаченко (протоиерей)Европейская солидарностьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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