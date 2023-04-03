Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской лавры
Депутаты Рады хотят выдворить представителей УПЦ из Почаевской Успенской лавры
Почаевская Успенская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Украинские депутаты в понедельник зарегистрировали законопроект о расторжении с канонической Украинской Православной церковью (УПЦ) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.
Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.
Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".
На данный момент текст документа и пояснительная записка к нему на сайте Рады отсутствует.
Успенская Почаевская лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на западе Украины и второй на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположен в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии Украинской православной церкви, но министерство юстиции отменило своё решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".