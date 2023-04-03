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Наместник Киево-Печерской лавры призвал монахов не покидать обитель - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
19:49 03.04.2023 (обновлено: 20:28 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/lavra-1862756302.html
Наместник Киево-Печерской лавры призвал монахов не покидать обитель
Наместник Киево-Печерской лавры призвал монахов не покидать обитель - РИА Новости, 03.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры призвал монахов не покидать обитель
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) из дома призвал монахов не покидать монастырь, видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:49
2023-04-03T20:28
украина
россия
ситуация вокруг упц
в мире
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
религия
оон
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) из дома призвал монахов не покидать монастырь, видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале обители.Те, кто сегодня выступают против Украинской православной церкви, будут об этом вскоре очень сильно сожалеть, указал митрополит."Не делайте то, чего вы не желаете. Пройдет время — и вам будет так стыдно. Смотреть, как это было в 2014 и 1992 годах, когда делали раскол, — и многие сейчас приходят и просят прощения. Ну надели они на меня браслет — и дальше что? Молитва мне дает бодрость, поднимает дух", — подчеркнул Павел.Наместнику лавры предъявили обвинение в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита Павла под домашний арест.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также к другим религиозным лидерам и международным организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к пастве которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, в домах священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862668058.html
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украина, россия, ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, оон, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), киев
Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Религия, ООН, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев
Наместник Киево-Печерской лавры призвал монахов не покидать обитель

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал монахов не покидать обитель

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) из дома призвал монахов не покидать монастырь, видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале обители.
«

"Дорогие братья и сестры, я вас прошу об одном: ни за что не уходите из Лавры, не становитесь предателями. Я с вами буду общаться. Я благодарен всем, кто имеет хоть малейшее отношение к церкви. Призываю приходить в лавру", — сказал наместник.

Те, кто сегодня выступают против Украинской православной церкви, будут об этом вскоре очень сильно сожалеть, указал митрополит.
"Не делайте то, чего вы не желаете. Пройдет время — и вам будет так стыдно. Смотреть, как это было в 2014 и 1992 годах, когда делали раскол, — и многие сейчас приходят и просят прощения. Ну надели они на меня браслет — и дальше что? Молитва мне дает бодрость, поднимает дух", — подчеркнул Павел.
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Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
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С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также к другим религиозным лидерам и международным организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к пастве которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, в домах священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
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