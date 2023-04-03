https://ria.ru/20230403/lavra-1862754426.html

В Киево-Печерской лавре рассказали, как эвакуировали монаха

В Киево-Печерской лавре рассказали, как эвакуировали монаха - РИА Новости, 03.04.2023

В Киево-Печерской лавре рассказали, как эвакуировали монаха

Насельники осажденной националистами Киево-Печерской лавры рассказали в предоставленном РИА Новости очевидцами видео, об обстоятельствах того, как в запертой... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:38

2023-04-03T19:38

2023-04-03T19:39

религия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Насельники осажденной националистами Киево-Печерской лавры рассказали в предоставленном РИА Новости очевидцами видео, об обстоятельствах того, как в запертой неизвестными корпусе лавры стало плохо монаху. Ранее сообщалось, что неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, некоторым из них стало плохо, на место прибыли полиция и скорая помощь. "Одному из монахов стало плохо, человек при смерти", – сказал в видео очевидца, присланном в РИА Новости, человек в священническом одеянии и украинском армейском бушлате, представившийся священником Алексеем. "Закрыли корпус с людьми. Отцу Матвею стало плохо, он сердечник. Приехала скорая", – сообщил на другой видеозаписи очевидца из лавры, имеющейся в распоряжении РИА Новости, один из монахов. По его мнению, это могли сделать сотрудники музея, однако протоиерей Никита Чекман, который ранее представлял наместника лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) в суде как адвокат, сообщил о том, что до сих пор неизвестно, кто запер корпус с монахами. "Неизвестные закрыли помещение, чтобы невозможно было пройти в кельи. В келье находился монах, ему стало плохо, вызывали скорую помощь. На воротах висел замок, неизвестно, кто его повесил. Люди приняли решение в присутствии полиции открыть ворота, чтобы скорая могла проехать к пациенту", – сказал он. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230403/provokatory-1862725357.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862680047.html

https://ria.ru/20230402/gospitalizatsiya-1862518745.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц