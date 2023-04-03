https://ria.ru/20230403/lavra-1862731049.html

Националисты проверяют автомобили на выезде из Киево-Печерской лавры

Националисты проверяют автомобили на выезде из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.04.2023

Националисты проверяют автомобили на выезде из Киево-Печерской лавры

Автомобили, выезжающие из Киево-Печерской лавры, проверяют националисты, полицейские в этот процесс не вмешиваются, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:13

2023-04-03T18:13

2023-04-03T18:46

религия

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киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

россия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Автомобили, выезжающие из Киево-Печерской лавры, проверяют националисты, полицейские в этот процесс не вмешиваются, рассказал РИА Новости очевидец. "Националисты – это видно по разговорам и выкрикам – останавливают и проверяют машины на предмет того, чтобы из лавры не вывезли имущество. Полиция не вмешивается", - сообщил очевидец. По словам другого очевидца, представившегося ветераном Афганской войны, воинов он "ни одного не видел". "Тут одни провокаторы, приезжают, мешают нам проводить богослужение в нашей святыне. Главное, чтобы святыня осталась", - сказал мужчина.В понедельник у лавры дежурит полиция и скорая помощь. На одних из ворот монастыря – замок и цепь. Собравшиеся на защиту лавры верующие читают молитвы и поют. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861474318.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, россия