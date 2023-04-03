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Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
15:47 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/lavra-1862678728.html
Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры
Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры - РИА Новости, 03.04.2023
Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры
Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:47
2023-04-03T15:47
религия
украина
киев
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников Киево-Печорской лавры "схож с фашистской борьбой с инакомыслящими", его заявление опубликовано на сайте РПЦ.Архиерей констатировал, что нынешнее отношение власти к Украинской православной церкви, "ставит государственный аппарат Украины в ряды варварских общественных деятелей". Иерарх напомнил, что Сербский патриарх Порфирий "осудил чудовищный государственный террор украинских властей как грубейшее нарушение религиозной свободы и свободы совести в целом". "Мы выражаем свое сострадание и постоянно молимся о членах Украинской православной церкви и ее предстоятеле митрополите Онуфрии, а также всех гражданах Украины с доброй волей. Мы молитвенно надеемся, что скоро для всех граждан Украины наступит благословенный мир и свет Христова Воскресения исцелит все раны и утраты", - говорится в заявлении епископа Стобийского.
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
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украина, киев, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры

Епископ Сербской церкви Давид: власти Украины организовали фашистский террор против лавры

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников Киево-Печорской лавры "схож с фашистской борьбой с инакомыслящими", его заявление опубликовано на сайте РПЦ.
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"Государственный террор, о котором заявляет украинское правительство, преследует 250 монахов, 100 профессоров и студентов богословия из Киево-Печерской лавры... Этот террор схож с фашистской борьбой с инакомыслящими. Если Украина намерена заявить о себе как о демократической стране, то ей придется позаботиться о соблюдении свобод и прав всех своих граждан, независимо от их религиозной или национальной принадлежности", - говорится в заявлении епископа.
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Архиерей констатировал, что нынешнее отношение власти к Украинской православной церкви, "ставит государственный аппарат Украины в ряды варварских общественных деятелей". Иерарх напомнил, что Сербский патриарх Порфирий "осудил чудовищный государственный террор украинских властей как грубейшее нарушение религиозной свободы и свободы совести в целом".
"Мы выражаем свое сострадание и постоянно молимся о членах Украинской православной церкви и ее предстоятеле митрополите Онуфрии, а также всех гражданах Украины с доброй волей. Мы молитвенно надеемся, что скоро для всех граждан Украины наступит благословенный мир и свет Христова Воскресения исцелит все раны и утраты", - говорится в заявлении епископа Стобийского.
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РелигияУкраинаКиевУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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