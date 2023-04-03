Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры
Епископ Сербской церкви Давид: власти Украины организовали фашистский террор против лавры
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников Киево-Печорской лавры "схож с фашистской борьбой с инакомыслящими", его заявление опубликовано на сайте РПЦ.
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"Государственный террор, о котором заявляет украинское правительство, преследует 250 монахов, 100 профессоров и студентов богословия из Киево-Печерской лавры... Этот террор схож с фашистской борьбой с инакомыслящими. Если Украина намерена заявить о себе как о демократической стране, то ей придется позаботиться о соблюдении свобод и прав всех своих граждан, независимо от их религиозной или национальной принадлежности", - говорится в заявлении епископа.
Архиерей констатировал, что нынешнее отношение власти к Украинской православной церкви, "ставит государственный аппарат Украины в ряды варварских общественных деятелей". Иерарх напомнил, что Сербский патриарх Порфирий "осудил чудовищный государственный террор украинских властей как грубейшее нарушение религиозной свободы и свободы совести в целом".
"Мы выражаем свое сострадание и постоянно молимся о членах Украинской православной церкви и ее предстоятеле митрополите Онуфрии, а также всех гражданах Украины с доброй волей. Мы молитвенно надеемся, что скоро для всех граждан Украины наступит благословенный мир и свет Христова Воскресения исцелит все раны и утраты", - говорится в заявлении епископа Стобийского.