https://ria.ru/20230403/lavra-1862678728.html

Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры

Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры - РИА Новости, 03.04.2023

Сербский епископ обвинил Киев в фашистском терроре против лавры

Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:47

2023-04-03T15:47

2023-04-03T15:47

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Епископ Стобийский Давид (Нинов) из Православной Охридской архиепископии Сербского патриархата считает, что террор украинских властей в отношение насельников Киево-Печорской лавры "схож с фашистской борьбой с инакомыслящими", его заявление опубликовано на сайте РПЦ.Архиерей констатировал, что нынешнее отношение власти к Украинской православной церкви, "ставит государственный аппарат Украины в ряды варварских общественных деятелей". Иерарх напомнил, что Сербский патриарх Порфирий "осудил чудовищный государственный террор украинских властей как грубейшее нарушение религиозной свободы и свободы совести в целом". "Мы выражаем свое сострадание и постоянно молимся о членах Украинской православной церкви и ее предстоятеле митрополите Онуфрии, а также всех гражданах Украины с доброй волей. Мы молитвенно надеемся, что скоро для всех граждан Украины наступит благословенный мир и свет Христова Воскресения исцелит все раны и утраты", - говорится в заявлении епископа Стобийского.

https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

украина, киев, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)