https://ria.ru/20230403/lavra-1862668058.html

В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры

В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры - РИА Новости, 03.04.2023

В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры

Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Союза православных РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:15

2023-04-03T15:15

2023-04-03T17:38

религия

киев

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

украина

украинская православная церковь

оон

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов."В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую", — говорится в публикации.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман назвал ситуацию с закрытием корпуса в обители провокацией.Позднее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) сравнил происходящее с терроризмом.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также другим религиозным лидерам и международным организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230403/bogosluzhenie-1862569119.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

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Ольга Фомченкова

киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина, украинская православная церковь, оон, франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, россия