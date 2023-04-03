Рейтинг@Mail.ru
В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:15 03.04.2023 (обновлено: 17:38 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/lavra-1862668058.html
В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры
В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры - РИА Новости, 03.04.2023
В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры
Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Союза православных РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:15
2023-04-03T17:38
религия
киев
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украина
украинская православная церковь
оон
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862668135_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_7063b1a7584dceb19a326a9deeba4223.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов."В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую", — говорится в публикации.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман назвал ситуацию с закрытием корпуса в обители провокацией.Позднее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) сравнил происходящее с терроризмом.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также другим религиозным лидерам и международным организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/bogosluzhenie-1862569119.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862668135_67:0:1220:865_1920x0_80_0_0_afe98acec37e603cdca5848e2b540c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина, украинская православная церковь, оон, франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, россия
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украина, Украинская православная церковь, ООН, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антониу Гутерреш, Россия
В Киеве нескольких монахов заперли в корпусе лавры

Союз православных журналистов: неизвестные заперли монахов в корпусе Киево-Печерской лавры

© СПЖ - новости Православия/TelegramАвтомобиль скорой помощи на территории Киево-Печерской лавры
Автомобиль скорой помощи на территории Киево-Печерской лавры
© СПЖ - новости Православия/Telegram
Автомобиль скорой помощи на территории Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов.
"В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую", — говорится в публикации.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман назвал ситуацию с закрытием корпуса в обители провокацией.
«

"Скорая приехала, но не могла сразу попасть в помещение, тогда приняли решение в присутствии полиции открыть ворота. Кто туда повесил замок, непонятно, мы не знаем, сообщений не было никаких официальных, это какая-то провокация неизвестных людей", — подчеркнул он.

Позднее глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) сравнил происходящее с терроризмом.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение
Вчера, 10:02
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также другим религиозным лидерам и международным организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Вчера, 12:19
 
РелигияКиевСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраинаУкраинская православная церковьООНФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Антониу ГутеррешРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала