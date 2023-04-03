https://ria.ru/20230403/lavra-1862624536.html

В Киево-Печерской лавре вынесли для молитвы список чудотворной иконы

В Киево-Печерской лавре вынесли для молитвы список чудотворной иконы - РИА Новости, 03.04.2023

В Киево-Печерской лавре вынесли для молитвы список чудотворной иконы

У входа в Киево-Печерскую лавру братия монастыря установила под открытым небом список Киево-Братской чудотворной иконы Богородицы, защитники лавры молятся у... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:54

2023-04-03T12:54

2023-04-03T14:24

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

в мире

религия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. У входа в Киево-Печерскую лавру братия монастыря установила под открытым небом список Киево-Братской чудотворной иконы Богородицы, защитники лавры молятся у храма преподобного Агапита Печерского, следует из видеозаписей, предоставленных РИА Новости очевидцами. Согласно монастырскому преданию, 10 мая 1662 года икона приплыла по Днепру из разоренного татарами Вышгорода и была поднята из воды монахами Киево-Братского Богоявленского монастыря на Подоле (ныне не существует). Ныне титул митрополита Вышгородского и Чернобыльского носит наместник лавры митрополит Павел (Лебедь), отправленный украинскими властями под домашний арест. У лавры дежурит полиция и скорая помощь. На одних из ворот в лавре – замок и цепь. Верующие поют акафист "похвала пресвятой Богородице": "Благодарственная восписуем те раби твоя, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи". После замечания от полицейского читающему акафист насельнику лавры молящиеся во главе с ним отходят из-за изгороди к храму Агапита Печерского – одному из храмов нижней лавры, остающемуся за канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Чтение акафиста продолжается там. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, в мире