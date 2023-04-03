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Приехавшая в лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
12:49 03.04.2023 (обновлено: 15:18 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/lavra-1862623184.html
Приехавшая в лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества
Приехавшая в лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества - РИА Новости, 03.04.2023
Приехавшая в лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества
Проверяющие, приехавшие в Киево-Печерскую лавру, заверили, что представляют заповедник "Киево-Печерская лавра" и проверяют техническое состояние сооружений, а... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:49
2023-04-03T15:18
религия
украина
киев
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверяющие, приехавшие в Киево-Печерскую лавру, заверили, что представляют заповедник "Киево-Печерская лавра" и проверяют техническое состояние сооружений, а не ведут приемку имущества, следует из онлайн-трансляции, которую ведет каноническая Украинская православная церковь. Ранее в понедельник в Союзе православных журналистов заявили, что на территорию лавры приехала комиссия министерства культуры Украины, которая должна начать приемку объектов. Она отметила, что все строения принадлежат заповеднику и пребывают в бесплатной аренде УПЦ. "Я осматриваю территорию и строения, которые меня интересуют, которые разрушаются. Это делается ежегодно, весной после таяния снега ведется обследование технического состояния памятников", – сказала она на видео очевидца. Представители комиссии, как видно на видео, заглядывали в окна монастырских строений и все снимали. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
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украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Приехавшая в лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества

Приехавшая в Киево-Печерскую лавру комиссия заявила, что не занимается приемкой имущества

© УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре
© УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Проверяющие, приехавшие в Киево-Печерскую лавру, заверили, что представляют заповедник "Киево-Печерская лавра" и проверяют техническое состояние сооружений, а не ведут приемку имущества, следует из онлайн-трансляции, которую ведет каноническая Украинская православная церковь.
Ранее в понедельник в Союзе православных журналистов заявили, что на территорию лавры приехала комиссия министерства культуры Украины, которая должна начать приемку объектов.
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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"Я хожу и обследую техническое состояние сооружений. Никакого отношения к отбору, не отбору... не имею отношения", - сказала проверяющая, представившаяся заведующей сектора мониторинга национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Она отметила, что все строения принадлежат заповеднику и пребывают в бесплатной аренде УПЦ. "Я осматриваю территорию и строения, которые меня интересуют, которые разрушаются. Это делается ежегодно, весной после таяния снега ведется обследование технического состояния памятников", – сказала она на видео очевидца.
Представители комиссии, как видно на видео, заглядывали в окна монастырских строений и все снимали.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКиевУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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