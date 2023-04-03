https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Владимир Зеленский несет личную ответственность за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, считает бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:19
2023-04-03T12:19
2023-04-03T15:18
религия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский несет личную ответственность за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, считает бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский. Он напомнил, что на президентских выборах в 2019 году 95% прихожан канонической УПЦ проголосовали за Зеленского, который обещал, что не будет вмешиваться в дела церкви. Он удивлен, почему нет уголовных дел против представителей команды Зеленского, призывающих к физическому устранению представителей УПЦ. По словам Новинского, решение Киева отнять Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ – это проявление большевизма. "Борьба с религией, репрессии против инакомыслящих, поиск врагов и одновременно колоссальный непрофессионализм – все это составные практики большевизма. И те, кто активно переименовывают улицы, названные в честь большевиков, сами вполне могут быть настоящими большевиками по своей сути", - добавил Новинский. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Экс-депутат Рады Новинский: Зеленский несет личную ответственность за происходящее в лавре
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский несет личную ответственность за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, считает бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский.
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"Именно президент Владимир Зеленский несет основную личную ответственность за ситуацию вокруг Лавры. Именно от него исходила инициатива борьбы с Украинской Православной Церковью. К сожалению, он принимает важные государственные решения так, как будто снимает четвертый сезон сериала "Слуга народа" – не замечая, что теперь уже нет права на ошибку и второго дубля не будет", - написал Новинский на своей странице в Facebook*.
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Он напомнил, что на президентских выборах в 2019 году 95% прихожан канонической УПЦ проголосовали за Зеленского, который обещал, что не будет вмешиваться в дела церкви.
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"… он попросту обманул избирателей… Когда наместник Лавры – Владыка Павел – выступил с критикой политики … относительно церкви, против Владыки было возбуждено уголовное дело по статье "разжигание религиозной ненависти". Но возникает вопрос: кто же на самом деле разжигает ненависть между конфессиями?", - пишет Новинский.
Он удивлен, почему нет уголовных дел против представителей команды Зеленского, призывающих к физическому устранению представителей УПЦ. По словам Новинского, решение Киева отнять Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ – это проявление большевизма.
Украиной правит вооруженная богема
"Борьба с религией, репрессии против инакомыслящих, поиск врагов и одновременно колоссальный непрофессионализм – все это составные практики большевизма. И те, кто активно переименовывают улицы, названные в честь большевиков, сами вполне могут быть настоящими большевиками по своей сути", - добавил Новинский.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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