https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине

Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине - РИА Новости, 03.04.2023

Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине

Владимир Зеленский несет личную ответственность за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, считает бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:19

2023-04-03T12:19

2023-04-03T15:18

религия

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский несет личную ответственность за происходящее вокруг Киево-Печерской лавры, считает бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский. Он напомнил, что на президентских выборах в 2019 году 95% прихожан канонической УПЦ проголосовали за Зеленского, который обещал, что не будет вмешиваться в дела церкви. Он удивлен, почему нет уголовных дел против представителей команды Зеленского, призывающих к физическому устранению представителей УПЦ. По словам Новинского, решение Киева отнять Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ – это проявление большевизма. "Борьба с религией, репрессии против инакомыслящих, поиск врагов и одновременно колоссальный непрофессионализм – все это составные практики большевизма. И те, кто активно переименовывают улицы, названные в честь большевиков, сами вполне могут быть настоящими большевиками по своей сути", - добавил Новинский. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230401/zakharova-1862402410.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)