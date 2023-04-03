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МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
00:20 03.04.2023 (обновлено: 00:24 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/lavra-1862535680.html
МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре
МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 03.04.2023
МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре
Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:20
2023-04-03T00:24
религия
антониу гутерреш
хельга мария шмид
мария пейчинович-бурич
оон
обсе
совет европы
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в комментарии МИД РФ. В МИД РФ напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, генсекам ОБСЕ и Совета Европы Хельге Марии Шмид и Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Гутерреша и действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения братии монастыря.
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антониу гутерреш, хельга мария шмид, мария пейчинович-бурич, оон, обсе, совет европы, ситуация вокруг упц, россия, киев
Религия, Антониу Гутерреш, Хельга Мария Шмид, Мария Пейчинович-Бурич, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Киев
МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре

МИД: отсутствие реакции в мире на произвол Киева в отношении лавры показательно

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в комментарии МИД РФ.
«
"На многих уровнях церковные и светские власти обращали внимание мирового церковного и международного сообществ на новый нынешний виток нарушения гражданских прав верующих... Отсутствие решительной реакции со стороны адресатов из числа руководителей международных организаций весьма показательно", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.
В МИД РФ напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, генсекам ОБСЕ и Совета Европы Хельге Марии Шмид и Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Гутерреша и действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения братии монастыря.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Захарова назвала преступлением происходящее вокруг Киево-Печерской лавры
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РелигияАнтониу ГутеррешХельга Мария ШмидМария Пейчинович-БуричООНОБСЕСовет ЕвропыСитуация вокруг УПЦРоссияКиев
 
 
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