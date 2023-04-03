https://ria.ru/20230403/lavra-1862535680.html

МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре

МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 03.04.2023

МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре

Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:20

2023-04-03T00:20

2023-04-03T00:24

религия

антониу гутерреш

хельга мария шмид

мария пейчинович-бурич

оон

обсе

совет европы

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в комментарии МИД РФ. В МИД РФ напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, генсекам ОБСЕ и Совета Европы Хельге Марии Шмид и Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Гутерреша и действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения братии монастыря.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861883379.html

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антониу гутерреш, хельга мария шмид, мария пейчинович-бурич, оон, обсе, совет европы, ситуация вокруг упц, россия, киев