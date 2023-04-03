МИД оценил уровень реакции в мире на произвол в Киево-Печерской лавре
МИД: отсутствие реакции в мире на произвол Киева в отношении лавры показательно
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отсутствие решительной реакции на произвол Киева в отношении Киево-Печерской лавры со стороны руководителей международных организаций показательно, говорится в комментарии МИД РФ.
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"На многих уровнях церковные и светские власти обращали внимание мирового церковного и международного сообществ на новый нынешний виток нарушения гражданских прав верующих... Отсутствие решительной реакции со стороны адресатов из числа руководителей международных организаций весьма показательно", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.
В МИД РФ напомнили, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, генсекам ОБСЕ и Совета Европы Хельге Марии Шмид и Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Гутерреша и действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения братии монастыря.