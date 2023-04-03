https://ria.ru/20230403/kurs-1862645229.html

Курс евро превысил 85 рублей

Курс евро превысил 85 рублей - РИА Новости, 03.04.2023

Курс евро превысил 85 рублей

Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:03

2023-04-03T14:03

2023-04-03T14:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро - на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,35 рубля. Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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