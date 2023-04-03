https://ria.ru/20230403/kurs-1862645229.html
Курс евро превысил 85 рублей
Курс евро превысил 85 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Курс евро превысил 85 рублей
Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:03
2023-04-03T14:03
2023-04-03T14:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро - на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,35 рубля. Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро превысил 85 рублей
Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года