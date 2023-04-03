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Курс евро превысил 85 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:03 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kurs-1862645229.html
Курс евро превысил 85 рублей
Курс евро превысил 85 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Курс евро превысил 85 рублей
Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:03
2023-04-03T14:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
московская биржа
россия
валюта
доллар
рубль
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро - на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,35 рубля. Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.
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евро, экономика, московская биржа, россия, валюта, доллар, рубль, юань, курс рубля, курс доллара, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта, Доллар, Рубль, Юань, Курс рубля, Курс доллара, Динамика курсов валют
Курс евро превысил 85 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Курс рубля выходит на минимумы почти за год: евро превысил 85 рублей, доллар закрепляется выше 78 рублей - оба на максимумах с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск растёт на 59 копеек, до 78,19 рубля, евро - на 75 копеек, до 84,96 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,35 рубля.
Минутами ранее евро максимально поднимался до 85,04 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаМосковская биржаРоссияВалютаДолларРубльЮаньКурс рубляКурс доллараДинамика курсов валют
 
 
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