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Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей

Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей - РИА Новости, 03.04.2023

Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей

В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:53

2023-04-03T13:53

2023-04-03T14:46

экономика

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13:41 мск рос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Это максимум с 20 апреля прошлого года.К европейской валюте российская ослабла на 64 копейки до уровня в 84,85 рубля за евро, к китайской — юаню — на четыре копейки до 11,32 рубля.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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