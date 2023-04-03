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Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей
В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:53
2023-04-03T13:53
2023-04-03T14:46
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13:41 мск рос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Это максимум с 20 апреля прошлого года.К европейской валюте российская ослабла на 64 копейки до уровня в 84,85 рубля за евро, к китайской — юаню — на четыре копейки до 11,32 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей
Курс доллара на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года