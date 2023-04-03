Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:53 03.04.2023 (обновлено: 14:46 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kurs-1862642124.html
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей
В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:53
2023-04-03T14:46
экономика
московская биржа
доллар
россия
курс рубля
курс доллара
рубль
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_7565c71634b4445c5e09c6ff1ba19f26.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13:41 мск рос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Это максимум с 20 апреля прошлого года.К европейской валюте российская ослабла на 64 копейки до уровня в 84,85 рубля за евро, к китайской — юаню — на четыре копейки до 11,32 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f41b82e48ae844906da3fbc10cf3d26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, доллар, россия, курс рубля, курс доллара, рубль, евро, юань, валюта, динамика курсов валют
Экономика, Московская биржа, Доллар, Россия, Курс рубля, Курс доллара, Рубль, евро, Юань, Валюта, Динамика курсов валют, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В ходе торгов курс российской валюты снижался до 78 рублей за доллар и заходил за эту отметку, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:41 мск рос на 41 копейку, до 78,01 рубля. Это максимум с 20 апреля прошлого года.
К европейской валюте российская ослабла на 64 копейки до уровня в 84,85 рубля за евро, к китайской — юаню — на четыре копейки до 11,32 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДолларРоссияКурс рубляКурс доллараРубльевроЮаньВалютаДинамика курсов валют
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала