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Полицейские задержали курьера из Перми, участвовавшего в обмане пенсионеров
Полицейские задержали курьера из Перми, участвовавшего в обмане пенсионеров - РИА Новости, 03.04.2023
Полицейские задержали курьера из Перми, участвовавшего в обмане пенсионеров
Полицейские задержали пермяка, который, работая на мошенников курьером, забрал у семи обманутых пенсионеров более 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:19
2023-04-03T10:19
2023-04-03T10:19
пермь
соликамск
россия
происшествия
мошенничество
мошенники
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ПЕРМЬ, 3 апр - РИА Новости. Полицейские задержали пермяка, который, работая на мошенников курьером, забрал у семи обманутых пенсионеров более 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным ведомства, мужчина в феврале нашел подработку через соцсети. Он приходил по указанному куратором адресу, под видом помощника следователя забирал у человека деньги и переводил их с помощью платежной системы, оставляя себе процент. Уточняется, что его подельники использовали схему с "родственником" жертвы, якобы попавшим в беду: женщина, притворяющаяся внучкой, звонила пенсионерам, плакала в трубку и утверждала, что совершила ДТП, после чего требовала один миллион рублей за невозбуждение дела. Напуганные пожилые люди собирали все имеющиеся сбережения - от 100 до 500 тысяч рублей - и отдавали их посыльному. Таким образом аферисты сумели обвести вокруг пальца семь пенсионеров из Перми, Березников и Соликамска. "Несколько минут не хватило 34-летнему жителю Перми, чтобы перевести через банкомат 245 тысяч рублей, похищенные им у очередной обманутой онлайн-аферистами бабушки. Фигурант заключен под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что по всем выявленным фактам возбуждены дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
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пермь, соликамск, россия, происшествия, мошенничество, мошенники
Пермь, Соликамск, Россия, Происшествия, Мошенничество, мошенники
Полицейские задержали курьера из Перми, участвовавшего в обмане пенсионеров
В Перми полицейские задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров