https://ria.ru/20230403/kubok-1862760263.html

Международный "Кубок дружбы 2023" пройдет в Ростове-на-Дону в апреле

Международный "Кубок дружбы 2023" пройдет в Ростове-на-Дону в апреле - РИА Новости, 03.04.2023

Международный "Кубок дружбы 2023" пройдет в Ростове-на-Дону в апреле

Международный юношеский турнир среди ведущих футбольных академий и спортивных школ "Кубок дружбы 2023" пройдет в Ростове-на-Дону 17-22 апреля, сообщил глава... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:14

2023-04-03T20:14

2023-04-03T20:14

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Международный юношеский турнир среди ведущих футбольных академий и спортивных школ "Кубок дружбы 2023" пройдет в Ростове-на-Дону 17-22 апреля, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Кубок дружбы", который является официальным соревнованием, входящим в календарь Российского футбольного союза, направлен на развитие и популяризацию детско-юношеского футбола. Организатором турнира выступает управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону при поддержке футбольного клуба "Ростов". "С 17 по 22 апреля ростовчан и гостей города ожидает настоящий праздник футбола. Турнир "Кубок Дружбы-2023" соберет ведущие футбольные академии и школы России и Беларуси", - цитирует городская администрация слова Логвиненко. В пятидневном турнире примут участие восемь команд, составленных из футболистов до 14 лет. Участники турнира: академия ФК "Ростов", академия ФК "Локомотив" (Москва), академия ФК "Краснодар", академия "Спартак" (Москва), академия ФК "Сочи", академия ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), спортивная школа ФК "Строгино" (Москва), академия ФК "Минск" (Белоруссия). По информации главы городской администрации, Ростов-на-Дону готов к статусному юношескому турниру. "В нашем городе сильные футбольные традиции, ростовчане любят и умеют играть. Соперники сильные, но уверен, что в этом году у нас есть все шансы на победу. Так что пожелаем нашим ребятам удачи!" - прокомментировал Логвиненко. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России Валерий Карпин напомнил, что кубок пройдет в Ростове-на-Дону уже в четвертый раз. В предыдущие годы его победителями становились юные игроки из академий ФК "Севилья" (Испания), ФК "Кайрат" (Казахстан), ФК "Локомотив" (Москва).

https://rsport.ria.ru/20230402/olimpiada-1862456682.html

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спорт, олимпийские игры, ростов-на-дону, россия, валерий карпин, алексей логвиненко, москва