В Крыму заявили, что авторов "деоккупации" полуострова ждет психбольница
Глава крымского парламента Константинов: авторов деоккупации полуострова ждет психбольница
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым находится под защитой, а авторов украинского плана деоккупации полуострова ждут смирительные рубашки и места в психиатрической больнице.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее опубликовал план так называемой "деоккупации" Крыма из 12 шагов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста.
"Крым находится под защитой. За нами — вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся. И потому мы уверены, что бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим. Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения", — сказал РИА Новости Константинов.
Глава парламента назвал Данилова "политическим маргиналом", а его заявление очередным "стратегическим бредом".
"По поводу всех этих "стратегов" и их "стратегий" нам следует опасаться только одного: что когда они попадут к нам в плен, то может на них на всех места в психиатрических клиниках не хватить. А ведь в силу нашей гуманности, мы будем их именно лечить, а не поставим к стенке", — заявил Константинов.
Собеседник агентства подчеркнул, что, вернувшись в состав России, крымчане обезопасили себя от "дорвавшихся до власти на Украине политических маргиналов", цель которых всегда была "убивать, изгонять из Крыма, разрушать инфраструктуру и поражать местное население в правах".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".