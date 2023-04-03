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В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"
В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 03.04.2023
В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"
Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:16
2023-04-03T12:16
2023-04-03T12:16
брянск
россия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его владелец, экс-сотрудник уголовного розыска Геннадий Пальчиковский.Пожар в приюте случился 18 ноября 2022-го, тогда погибли больше 60 питомцев. Полицейские возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".Приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.Однако, по словам владельца, сейчас очень не хватает медикаментов и других необходимых средств."Когда случился пожар, многие откликнулись и помогли материально. Сейчас количество животных существенно увеличилась, а помощь, наоборот, сократилась. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать", -рассказывает он.Поэтому "Дом бродяги" открыл сбор на закупку всего необходимого.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянск, россия
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его владелец, экс-сотрудник уголовного розыска Геннадий Пальчиковский.
Пожар в приюте случился 18 ноября 2022-го, тогда погибли больше 60 питомцев. Полицейские возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".
Приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.
"Нашли десятки трупов". Кто устроил бойню на окраине Брянска
Однако, по словам владельца, сейчас очень не хватает медикаментов и других необходимых средств.
"Когда случился пожар, многие откликнулись и помогли материально. Сейчас количество животных существенно увеличилась, а помощь, наоборот, сократилась. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать", -рассказывает он.
Поэтому "Дом бродяги" открыл сбор
на закупку всего необходимого.