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В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 03.04.2023
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12:16 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kriminal-1862608903.html
В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"
В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 03.04.2023
В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"
Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:16
2023-04-03T12:16
брянск
россия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его владелец, экс-сотрудник уголовного розыска Геннадий Пальчиковский.Пожар в приюте случился 18 ноября 2022-го, тогда погибли больше 60 питомцев. Полицейские возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".Приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.Однако, по словам владельца, сейчас очень не хватает медикаментов и других необходимых средств."Когда случился пожар, многие откликнулись и помогли материально. Сейчас количество животных существенно увеличилась, а помощь, наоборот, сократилась. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать", -рассказывает он.Поэтому "Дом бродяги" открыл сбор на закупку всего необходимого.
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Михаил Кевхиев
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брянск, россия
Брянск, Россия

В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Москве
Автомобили полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его владелец, экс-сотрудник уголовного розыска Геннадий Пальчиковский.
Пожар в приюте случился 18 ноября 2022-го, тогда погибли больше 60 питомцев. Полицейские возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".
Приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.
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Однако, по словам владельца, сейчас очень не хватает медикаментов и других необходимых средств.
"Когда случился пожар, многие откликнулись и помогли материально. Сейчас количество животных существенно увеличилась, а помощь, наоборот, сократилась. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать", -рассказывает он.
Поэтому "Дом бродяги" открыл сбор на закупку всего необходимого.
 
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