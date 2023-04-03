https://ria.ru/20230403/kriminal-1862608903.html

В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"

В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги" - РИА Новости, 03.04.2023

В Брянске ищут поджигателей приюта для животных "Дом бродяги"

Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:16

2023-04-03T12:16

2023-04-03T12:16

брянск

россия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Полицейские продолжают поиски преступников, которые в ноябре прошлого года подожгли приют для бездомных кошек и собак "Дом бродяги" в Брянске, сообщил его владелец, экс-сотрудник уголовного розыска Геннадий Пальчиковский.Пожар в приюте случился 18 ноября 2022-го, тогда погибли больше 60 питомцев. Полицейские возбудили по статье 167 УК России "Поджог, или умышленное уничтожение, или повреждение имущества посредством огня".Приют для бездомных и больных животных Пальчиковский организовал в 2017-м. С тех пор он не раз жаловался на угрозы со стороны недовольных соседей. Несмотря на пожар, пункт передержки продолжает работать.Однако, по словам владельца, сейчас очень не хватает медикаментов и других необходимых средств."Когда случился пожар, многие откликнулись и помогли материально. Сейчас количество животных существенно увеличилась, а помощь, наоборот, сократилась. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать", -рассказывает он.Поэтому "Дом бродяги" открыл сбор на закупку всего необходимого.

https://ria.ru/20221124/proisshestviya-1833698298.html

брянск

россия

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

брянск, россия