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МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования - РИА Новости, 03.04.2023
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:28
2023-04-03T17:28
2023-04-03T17:28
россия
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении оборудования, сообщает пресс-служба банка."Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации компании заемщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа."Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса, на принятие решения необходимо не более, чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам", – сказал Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230330/shkola-1861813421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, экономика
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении оборудования, сообщает пресс-служба банка.
"Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
в своем телеграм-канале.
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Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации компании заемщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа.
"Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса, на принятие решения необходимо не более, чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам", – сказал Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.