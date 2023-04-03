https://ria.ru/20230403/kredity-1862715117.html

МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования

МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования - РИА Новости, 03.04.2023

МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:28

2023-04-03T17:28

2023-04-03T17:28

россия

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении оборудования, сообщает пресс-служба банка."Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации компании заемщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа."Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса, на принятие решения необходимо не более, чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам", – сказал Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230330/shkola-1861813421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, экономика