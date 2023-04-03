Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kredity-1862715117.html
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования - РИА Новости, 03.04.2023
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:28
2023-04-03T17:28
россия
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении оборудования, сообщает пресс-служба банка."Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации компании заемщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа."Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса, на принятие решения необходимо не более, чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам", – сказал Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230330/shkola-1861813421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, экономика
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика

МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал выдавать компаниям малого и среднего бизнеса специальные экспресс-кредиты на закупку бывшего в употреблении оборудования, сообщает пресс-служба банка.
"Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования и возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку", – отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.
Вывеска МСП Банка
При поддержке МСП Банка в Бурятии откроется первая концессионная школа
30 марта, 12:38
Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации компании заемщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа.
"Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт МСП Банка. Благодаря полной автоматизации процесса, на принятие решения необходимо не более, чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам", – сказал Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияМСП БанкКорпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала