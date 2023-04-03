https://ria.ru/20230403/koronavirus-1862596882.html

В России за сутки госпитализировали 528 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 528 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2023

В России за сутки госпитализировали 528 пациентов с COVID-19

Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:33

2023-04-03T11:33

2023-04-03T11:33

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 528 человек, на 10,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 27 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 20 субъектах. "Выздоровело за сутки 7 737 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 2 апреля 2023 года. Выявлено 7 836 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 47,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 17 субъектах Российской Федерации, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы