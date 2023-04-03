https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862621024.html

Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России

Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 03.04.2023

Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой концепции внешней политики РФ, заявил, что агрессивное развитие событий вокруг России делает... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:40

2023-04-03T12:40

2023-04-03T13:03

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой концепции внешней политики РФ, заявил, что агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.На вопрос, является ли это обновлением в свете новых реалий, Песков ответил утвердительно."Безусловно. И сама концепция была обновлена в свете новых реалий", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира.

https://ria.ru/20230401/velikobritaniya-1862348293.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, политика