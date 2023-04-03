https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862621024.html
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России - РИА Новости, 03.04.2023
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой концепции внешней политики РФ, заявил, что агрессивное развитие событий вокруг России делает... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:40
2023-04-03T12:40
2023-04-03T13:03
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой концепции внешней политики РФ, заявил, что агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.На вопрос, является ли это обновлением в свете новых реалий, Песков ответил утвердительно."Безусловно. И сама концепция была обновлена в свете новых реалий", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира.
https://ria.ru/20230401/velikobritaniya-1862348293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков ответил на вопрос о новой Концепции внешней политики России
Песков: события вокруг России делают необходимым оставлять за собой право на ответ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой концепции внешней политики РФ, заявил, что агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.
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"Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире. Прежде всего речь идет о странах коллективного Запада. И развитие событий, в том числе и такое агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым, чтобы мы оставляли также за собой такое право", - сказал он журналистам.
На вопрос, является ли это обновлением в свете новых реалий, Песков ответил утвердительно.
"Безусловно. И сама концепция была обновлена в свете новых реалий", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин
своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США
как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира.
МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России