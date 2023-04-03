https://ria.ru/20230403/kontrakty-1862611979.html
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 03.04.2023
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия не намерена по политическим причинам отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:18
2023-04-03T12:18
2023-04-03T12:33
венгрия
газпром
в мире
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия не намерена по политическим причинам отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии. Для нас первое в нашей работе - обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.По его словам, речь идет о контрактах с такими компаниями как "Газпром", Shell и некоторыми другими".Глава венгерского МИД подчеркнул, что диверсификация означает привлечение новых источников энергии, а не "смену направления поставок".
https://ria.ru/20230330/gazprom-1861733996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, газпром, в мире, петер сийярто
Венгрия, Газпром, В мире, Петер Сийярто
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от долгосрочных контрактов с "Газпромом"