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Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 03.04.2023
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12:18 03.04.2023 (обновлено: 12:33 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kontrakty-1862611979.html
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто - РИА Новости, 03.04.2023
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто
Венгрия не намерена по политическим причинам отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:18
2023-04-03T12:33
венгрия
газпром
в мире
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия не намерена по политическим причинам отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии. Для нас первое в нашей работе - обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.По его словам, речь идет о контрактах с такими компаниями как "Газпром", Shell и некоторыми другими".Глава венгерского МИД подчеркнул, что диверсификация означает привлечение новых источников энергии, а не "смену направления поставок".
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венгрия, газпром, в мире, петер сийярто
Венгрия, Газпром, В мире, Петер Сийярто
Венгрия не будет отказываться от контрактов с "Газпромом", заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от долгосрочных контрактов с "Газпромом"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия не намерена по политическим причинам отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе, с "Газпромом", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не будем по политическим причинам отказываться ни от каких надежных источников энергии. Для нас первое в нашей работе - обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них, это точно", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.
По его словам, речь идет о контрактах с такими компаниями как "Газпром", Shell и некоторыми другими".
Глава венгерского МИД подчеркнул, что диверсификация означает привлечение новых источников энергии, а не "смену направления поставок".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Газпром" и MVM могут обсудить газовые контракты между Россией и Венгрией
30 марта, 06:06
 
ВенгрияГазпромВ миреПетер Сийярто
 
 
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