https://ria.ru/20230403/kompanii-1862574367.html

Путин поручил заняться предпринимательским ростом российских компаний

Путин поручил заняться предпринимательским ростом российских компаний - РИА Новости, 03.04.2023

Путин поручил заняться предпринимательским ростом российских компаний

Президент России Владимир Путин поручил заняться разработкой программы предпринимательского роста российских компаний, продвижения продукции за рубеж,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:29

2023-04-03T10:29

2023-04-03T10:29

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

технологии

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил заняться разработкой программы предпринимательского роста российских компаний, продвижения продукции за рубеж, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить разработку программы предпринимательского роста перспективных отечественных компаний, предусмотрев в том числе: ...расширение производства и выпуска отечественной продукции, наращивание объема ее сбыта, а также продвижение этой продукции на зарубежные рынки", - говорится в поручении. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июня 2023 года, далее - один раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

https://ria.ru/20230401/magazin-1862350494.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, технологии