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В Татарстане загорелась деревянная колокольня - РИА Новости, 03.04.2023
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13:56 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kolokolnya-1862643044.html
В Татарстане загорелась деревянная колокольня
В Татарстане загорелась деревянная колокольня - РИА Новости, 03.04.2023
В Татарстане загорелась деревянная колокольня
Пожар произошел в деревянной колокольне на площади 15 квадратных метров на территории храма преподобного Романа Сладкопевца в Нижнекамске, пострадавших нет,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:56
2023-04-03T13:56
происшествия
нижнекамск
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожар произошел в деревянной колокольне на площади 15 квадратных метров на территории храма преподобного Романа Сладкопевца в Нижнекамске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 11.42 3 апреля поступило сообщение о горении отдельно стоящей бревенчатой колокольни на территории храма преподобного Романа Сладкопевца по адресу: Нижнекамск, Вокзальная, 29 А", - говорится в сообщении. Подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №1БИС. В 11.48 пожарные подразделения локализовали пожар на площади 15 квадратных метров и в 11.52 ликвидировали открытое горение. На тушение пожара были привлечены 32 человека и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230403/telo-1862635780.html
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нижнекамск
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происшествия, нижнекамск, россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Нижнекамск, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане загорелась деревянная колокольня

В Нижнекамске загорелась деревянная колокольня храма преподобного Романа Сладкопевца

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожар произошел в деревянной колокольне на площади 15 квадратных метров на территории храма преподобного Романа Сладкопевца в Нижнекамске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В 11.42 3 апреля поступило сообщение о горении отдельно стоящей бревенчатой колокольни на территории храма преподобного Романа Сладкопевца по адресу: Нижнекамск, Вокзальная, 29 А", - говорится в сообщении.
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В 11.48 пожарные подразделения локализовали пожар на площади 15 квадратных метров и в 11.52 ликвидировали открытое горение.
На тушение пожара были привлечены 32 человека и девять единиц техники.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияНижнекамскРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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